​Cipolletti inaugura la temporada 2025/26 del Balneario de la Isla Jordán con seguridad y servicios diarios 

El viernes 19 de diciembre, desde las 15 horas, Cipolletti abrirá oficialmente la temporada de verano 2025/26 del Balneario de la Isla Jordán, habilitado todos los días de 14 a 20 hs. El espacio contará con guardavidas, seguridad, señalización y asistencia sanitaria, en un sector seguro de casi 400 metros sobre la costa del río.

El Balneario de la Isla Jordán abrirá oficialmente la temporada de verano 2025/26 este viernes 19 de diciembre a las 15 horas, consolidando por segundo año consecutivo un espacio público habilitado para que las familias de Cipolletti disfruten de la costa del río durante la temporada estival.

La apertura marca el inicio de una nueva etapa de actividades recreativas al aire libre, con un operativo integral de seguridad y prevención que permitirá el uso del río de forma controlada y segura, en un entorno especialmente preparado para los bañistas.

Servicios y horarios del balneario

Durante toda la temporada, el Balneario de la Isla Jordán estará habilitado todos los días de 14 a 20 horas. El predio contará con servicio de guardavidas, seguridad de tránsito, presencia de policía y prefectura, garantizando el cuidado permanente de quienes concurran al lugar.

Desde el Municipio se destacó que el objetivo principal es ofrecer un espacio recreativo seguro, accesible y ordenado, reforzando la prevención y el acompañamiento a vecinos y visitantes.

Sector habilitado y señalización

El área autorizada para el uso recreativo del río se encuentra debidamente señalizada y comprende un tramo de casi 400 metros lineales. El sector va desde el Botero municipal hacia el oeste hasta el Parador La Balsa, dentro de la Isla Jordán.

La zona apta para bañarse estará delimitada con boyas, y contará con cartelería informativa que indicará claramente los espacios permitidos y las recomendaciones de seguridad para el uso del río.

Operativo de guardavidas y control permanente

La Dirección de Protección Civil informó que se dispusieron 4 puestos de control, con un total de 9 guardavidas que realizarán un monitoreo permanente de los bañistas a lo largo de toda la franja habilitada.

Los guardavidas tendrán la facultad de indicar, cuando sea necesario, la suspensión del uso del río en caso de que las condiciones climáticas o del caudal no sean aptas, priorizando siempre la seguridad de las personas.

Asistencia sanitaria y protocolos de emergencia

Como parte del operativo integral, el balneario contará con la presencia de una ambulancia, lo que permitirá activar de forma inmediata los protocolos de emergencia ante cualquier incidente.

Esta medida busca brindar mayor tranquilidad y seguridad a los vecinos que elijan la Isla Jordán como espacio de recreación durante el verano, fortaleciendo la prevención y la respuesta rápida ante situaciones de riesgo.

Con esta apertura, Cipolletti reafirma su apuesta por los espacios públicos seguros y el disfrute responsable del río, dando inicio formal a la temporada de verano 2025/26 del Balneario de la Isla Jordán, uno de los puntos más elegidos por las familias de la ciudad.