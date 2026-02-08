​Cipolletti: formularon cargos por atentado contra la autoridad y dictaron prisión preventiva 

Un hombre de 22 años fue imputado por atentado contra la autoridad agravado y lesiones leves agravadas tras agredir a un policía dentro de la Subcomisaría 79 de Cipolletti. La jueza interviniente avaló la acusación del Ministerio Público Fiscal y dispuso dos meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Cipolletti.- Un hombre de 22 años fue imputado por atentado contra la autoridad agravado y lesiones leves agravadas tras agredir a un efectivo policial en el interior de la Subcomisaría 79 de Cipolletti. A pedido del Ministerio Público Fiscal, la jueza interviniente dispuso dos meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación penal.

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles, cuando el imputado se encontraba aprehendido en la dependencia policial. Según la acusación fiscal, al momento de realizarle una requisa de seguridad, el joven comenzó a insultar al agente que cumplía funciones de guardia y a empujarlo con la intención de huir del lugar.

La situación se tornó más violenta cuando el acusado escupió en el rostro del policía y le propinó un golpe de puño en el pómulo. Además, cuando el efectivo se retiraba del sector, el imputado cerró violentamente la puerta de rejas del hall, provocándole una lesión en uno de los dedos de la mano, al tiempo que realizaba expresiones intimidatorias.

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió lesiones de carácter leve, entre ellas hematomas y escoriaciones, que fueron certificadas por personal médico del hospital local, según detalló la Fiscalía durante la audiencia.

Para sostener la imputación, el Ministerio Público Fiscal presentó como evidencia el acta del procedimiento policial, la denuncia penal del agente agredido y el certificado médico. Además, solicitó la prisión preventiva del acusado por el plazo de dos meses, medida que fue admitida por la jueza.

De esta manera, el imputado permanecerá detenido mientras continúa la investigación penal preparatoria, en el marco de una causa que busca esclarecer por completo lo sucedido dentro de la dependencia policial.