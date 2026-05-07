​Cipolletti entregó 31 viviendas y anunció un mega Parque Central en el predio ferroviario 

El proyecto permitirá transformar un histórico asentamiento en más de 4 hectáreas de espacios verdes. Además, confirmaron la futura obra de gas para 192 familias del Distrito Vecinal Noreste.

Cipolletti vivió este jueves una jornada clave para su desarrollo urbano con la entrega de 31 nuevas viviendas en el Distrito Vecinal Noreste y el anuncio de un ambicioso proyecto para transformar el predio ferroviario en un gran Parque Central.

El acto contó con la presencia del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, el intendente Rodrigo Buteler y autoridades del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV).

La jornada estuvo marcada por la emoción de las familias que accedieron a la casa propia y por el inicio de una reconfiguración urbana histórica para la ciudad.

El predio ferroviario se convertirá en un nuevo Parque Central

La relocalización de las familias que residían sobre calle Tres Arroyos, en terrenos del ferrocarril, permitirá liberar un sector estratégico del casco histórico de Cipolletti.

Según adelantaron las autoridades, el espacio será transformado en un Parque Central de más de cuatro hectáreas, con áreas verdes, espacios recreativos y propuestas sustentables.

“Queremos transformar el corazón de Cipolletti en un lugar de encuentro para todos”, destacaron durante la recorrida por las nuevas viviendas.

Tras la entrega de las unidades habitacionales, comenzarán las tareas de limpieza y acondicionamiento del predio ferroviario.

Anunciaron la obra de gas para 192 familias

Durante el acto, el intendente Rodrigo Buteler confirmó que próximamente se licitará la obra de gas para el sector Espejo del Distrito Vecinal Noreste.

La infraestructura beneficiará a 192 familias que actualmente viven en la zona y permitirá además ampliar futuras conexiones domiciliarias.

“Buscamos que cada familia tenga los mismos servicios esenciales que cualquier otro punto de la ciudad”, afirmó el jefe comunal.

Viviendas y urbanización: el plan de transformación de Cipolletti

El proyecto forma parte de una estrategia integral de urbanización que apunta a ordenar el crecimiento de la ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Desde el municipio destacaron que la liberación del predio ferroviario y la expansión de servicios básicos representan un paso importante para consolidar un modelo de ciudad más moderno y planificado.

Un día histórico para las familias beneficiadas

La actividad cerró con funcionarios acompañando las primeras mudanzas de las familias adjudicatarias, en una escena cargada de emoción y simbolismo.

Para muchas de ellas, la entrega de la vivienda propia representa el final de años de espera y el inicio de una nueva etapa.

Con la creación del futuro Parque Central y la ampliación de infraestructura en el Distrito Vecinal Noreste, Cipolletti comienza a avanzar en una de las transformaciones urbanas más importantes de los últimos años.