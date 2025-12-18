​Cipolletti: en enero la atención presencial para licencia de conducir será solo en una delegación 

El Municipio informó que durante enero de 2026 la renovación y emisión presencial de licencias se concentrará en la sede de calle Brentana 571. Los turnos se gestionan de forma online y algunas renovaciones podrán hacerse 100% digital.

La Municipalidad de Cipolletti, a través de la Secretaría de Fiscalización, informó que durante el mes de enero de 2026 la atención presencial para la renovación y emisión de licencias de conducir se realizará únicamente en la delegación ubicada en Brentana 571.

En tanto, la delegación del Distrito Vecinal Noreste, situada en Domingo Savio y Las Jarillas, retomará la atención en febrero de 2026.

Desde el municipio recordaron que el Centro de Emisión de Licencias de Conducir atiende exclusivamente con turno previo, con el objetivo de garantizar una atención más rápida, ordenada y eficiente. Los turnos pueden solicitarse a través de la web oficial www.cipolletti.gob.ar, ingresando al turnero online, disponible de manera permanente en https://transito.cipolletti.gob.ar/, donde los vecinos pueden elegir día y horario.

Además, se indicó que la renovación de licencias particulares puede realizarse de manera 100% online, mediante un trámite “express” ya habilitado en la plataforma municipal. Para ello, los usuarios deben generar un perfil y seguir el paso a paso sin necesidad de concurrir de forma presencial.

Por otro lado, los cursos presenciales se dictarán únicamente para quienes tramiten licencias profesionales, mientras que para el resto de las categorías la capacitación se realizará de forma virtual, a través del sitio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial: https://curso.seguridadvial.gob.ar/ansv/index.php/registracion.

Finalmente, destacaron que el turnero online y el simulador del examen teórico, disponibles en la web del municipio, forman parte de las herramientas implementadas para mejorar la atención integral a los vecinos.