​Cipolletti: el Concejo Deliberante avanza en la ordenanza para regular a los “trapitos” y cuidacoches 

El Concejo Deliberante de Cipolletti continúa trabajando en el proyecto de ordenanza presentado por el Ejecutivo municipal que busca regular la actividad de los “trapitos”, limpiavidrios y malabaristas en la vía pública. La iniciativa se enmarca en la necesidad de ordenar los espacios públicos, garantizar la seguridad de los vecinos y mejorar la convivencia urbana.

Avances en la Comisión de Gobierno

El proyecto fue analizado el miércoles 3 de diciembre en la Comisión de Gobierno, presidida por el concejal Martín Posse, y con la participación de la presidenta del Concejo Karina Álvarez y los concejales María José Manonelles, Ana María Nápoli y Oscar Langowsky. También asistieron como invitados el Secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, y miembros de su equipo.

Tras el debate, la ordenanza obtuvo despacho favorable por unanimidad, quedando lista para su votación final en el recinto del Concejo Deliberante.

Objetivos de la ordenanza

El proyecto busca erradicar prácticas conflictivas en la vía pública, que según denuncias de vecinos registradas en la Central de Atención 147, la Policía y comisarías locales, incluyen amenazas, violencia y conflictos de tránsito.

El intendente Rodrigo Buteler destacó que la iniciativa tiene como meta principal generar un Cipolletti más seguro y que la fiscalización de la norma estará a cargo de la Secretaría de Fiscalización municipal y, si fuera necesario, de la fuerza pública.

Cómo impactará en la ciudad

De aprobarse la reforma, se establecerán protocolos claros de actuación frente a quienes ejerzan estas actividades en la vía pública, asegurando que el uso de espacios comunes sea ordenado y respetuoso. La medida pretende disminuir los riesgos para peatones y automovilistas, al tiempo que formaliza la regulación de actividades informales que hasta ahora carecían de control.