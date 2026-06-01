​Cipolletti: difundieron el cronograma de castraciones y atención veterinaria gratuita para junio 

El servicio municipal de Zoonosis continuará durante junio con jornadas gratuitas de castración, vacunación y atención primaria para perros y gatos en distintos barrios de la ciudad. Los turnos para cirugías deben solicitarse previamente.

La Municipalidad de Cipolletti informó el cronograma de castraciones gratuitas de perros y gatos que se desarrollará durante junio en distintos puntos de la ciudad. Además, se brindará atención primaria veterinaria sin costo, con servicios de vacunación antirrábica, desparasitación y tratamientos básicos.

Las castraciones se realizarán en sedes como el Club San Martín, los CPC Anai Mapu, Pichi Nahuel y Luis Piedrabuena, el Estadio Municipal, el barrio Del Trabajo y el Salón Comunitario de Balsa Las Perlas. Los turnos deben solicitarse previamente al 299-5692877 o al 299-5720311, de lunes a viernes entre las 7 y las 14.

Desde Zoonosis recordaron que los animales deben concurrir con las medidas de seguridad correspondientes: los perros con correa, collar y bozal si fuera necesario, y los gatos en canil, jaula o bolso de transporte. Además, el responsable deberá permanecer en el lugar hasta que la mascota reciba el alta tras la intervención.

Por otra parte, la atención primaria se realizará los miércoles en el Club San Martín y los viernes en el CPC Luis Piedrabuena, de 12 a 16 horas. Allí se ofrecerán vacunas antirrábicas, desparasitación, tratamientos contra sarna y garrapatas, además de asistencia inicial para casos clínicos que requieran atención básica.

Desde el municipio destacaron la importancia de estas campañas para promover la tenencia responsable de mascotas y contribuir al control de la población animal en la ciudad.