​Cipolletti: desde este lunes los camioneros tienen prohibido estacionar sobre Tres Arroyos y Mariano Moreno 

La medida apunta a mejorar la seguridad vial y preparar el terreno para un nuevo Parque Recreativo en 2026.

A partir de este lunes 1 de diciembre, los camiones de carga pesada no podrán estacionar sobre las calles Tres Arroyos y Mariano Moreno, según lo establece la Resolución Nº 1587/25, que reglamenta el Artículo 21° del Código Municipal de Tránsito.

La restricción aplica únicamente al estacionamiento, por lo que los camiones podrán continuar circulando normalmente por ambas arterias. La prohibición no alcanza a vehículos livianos. El incumplimiento de la norma constituirá una infracción al Código Municipal de Faltas y dará lugar al labrado del acta contravencional correspondiente. Personal de Tránsito ya se encuentra en el sector realizando tareas de prevención y control.

Diego Zuñiga, secretario de Fiscalización, explicó que la medida busca “reordenar el tránsito y mejorar la convivencia en la zona, que conecta Toschi con Lisandro de la Torre, dos calles troncales para el paso de vehículos hacia el trabajo, la escuela y los comercios”. El funcionario agregó que, durante los últimos seis meses, se trabajó con las empresas de transporte para informar sobre la prohibición y garantizar un cumplimiento efectivo.

Proyecto del Parque Recreativo

La restricción se enmarca en el plan de desarrollo del municipio para el año 2026, que contempla la creación de un Parque integral en la zona de Tres Arroyos y Toschi, con espacios para caminar, correr y un skatepark, entre otras áreas de esparcimiento para los vecinos.

El intendente Rodrigo Buteler adelantó que, junto con la provincia, se avanzará en la construcción de 31 viviendas en el Distrito para reubicar a los residentes del barrio Mariano Moreno actualmente ubicados junto a las vías del ferrocarril. “A partir del año que viene, el sector comenzará a transformarse en uno de los parques más lindos de la ciudad: verde, ordenado y prolijo”, aseguró.

La medida forma parte del proceso de reordenamiento urbano de Cipolletti, que busca acompañar el crecimiento poblacional y económico de la ciudad con una planificación moderna y sostenible, mejorando la conectividad y el acceso al sector.