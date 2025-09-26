​Cipolletti: demolieron un aguantadero en barrio Del Trabajo 

El municipio de Cipolletti, con apoyo de la Policía de Río Negro, demolió un aguantadero en barrio Del Trabajo, ubicado en Pagano 937, donde se registraba venta de drogas y presencia de delincuentes.

Este jueves 25 de septiembre, el municipio de Cipolletti, con el acompañamiento del personal de la Policía de Río Negro, llevó a cabo la demolición de un aguantadero ubicado en el barrio Del Trabajo, sobre la calle Pagano 937. La propiedad era utilizada por delincuentes para la venta de drogas y el almacenamiento de elementos robados.

Intendente destaca la intervención y recuperación del barrio

El intendente Rodrigo Buteler explicó: “Una persona mayor le alquiló parte de su propiedad a otra, que resultó ser un delincuente y terminó convirtiendo su casa en un aguantadero. Después de años de venta de drogas y violencia en el barrio, logramos acordar con los dueños la demolición de gran parte de la vivienda y así devolvemos la paz al barrio Del Trabajo”.

Trabajo conjunto con fuerzas provinciales

Buteler resaltó la importancia del apoyo policial: “Sin la policía esto es imposible. El trabajo conjunto entre el gobierno provincial y el municipio hace que la ciudad esté cada vez más segura”.

Denuncias vecinales y operativos previos

Ayelén Quijada, directora de Protección Civil, indicó que existían numerosas denuncias previas al 109 y 911 por hechos delictivos, y que la Policía ya había realizado reiterados allanamientos en la vivienda.

El municipio ejecutó la demolición a través de la Dirección de Protección Civil, la Secretaría de Servicios Públicos y la Secretaría de Fiscalización, asegurando además la limpieza integral de la propiedad.

Operativos continuos por seguridad

Las autoridades remarcaron que los operativos de demolición continuarán en el marco del plan de reordenamiento y limpieza de la ciudad, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y bienestar a los vecinos de Cipolletti.