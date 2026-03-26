​Cipolletti: avanzan los trabajos para la creación de un nuevo parque en Manzanar 

El Municipio inició la obra del Parque Estación Nº65 en Paso de los Libres y General Paz. El proyecto incluye espacios verdes, senderos y áreas gastronómicas.

El Municipio de Cipolletti comenzó la construcción de un nuevo espacio verde en el barrio Manzanar, en un sector que durante años funcionó como basural. Se trata del Parque Estación Nº65, una obra que busca recuperar el entorno y generar un punto de encuentro para los vecinos.

Los trabajos se iniciaron esta semana en la esquina de Paso de los Libres y General Paz, con tareas de limpieza y nivelación del suelo. Según informó la Secretaría de Obras Públicas, el plazo de ejecución previsto es de seis meses.

De basural a espacio verde: recuperación urbana en Cipolletti

El proyecto apunta a transformar un área degradada en un espacio público moderno y accesible.

La intervención no solo contempla la creación del parque, sino también la puesta en valor del canal lindante, integrándolo al diseño general con un enfoque paisajístico.

Cómo será el Parque Estación Nº65 en barrio Manzanar

El nuevo espacio verde abarcará una superficie total de aproximadamente 3000 metros cuadrados, incluyendo el sector del parque y el área del canal.

El diseño propone una reconfiguración del terreno con superficies aterrazadas y la incorporación de una cortina de álamos que acompañará los senderos.

Espacios gastronómicos, senderos y áreas de recreación

Entre los principales componentes del proyecto se destacan:

Un área de acceso y permanencia pensada para la instalación de carros gastronómicos

Espacios verdes parquizados

Senderos peatonales

Equipamiento urbano

Vegetación que bordea el margen del canal

La iniciativa busca ofrecer un entorno atractivo tanto para el esparcimiento como para actividades recreativas.

Una obra con enfoque en desarrollo urbano sostenible

Desde el Municipio remarcaron que el parque se enmarca en una política de recuperación de espacios y promoción del desarrollo urbano sostenible.

El objetivo es generar lugares de encuentro que mejoren la calidad de vida y fortalezcan el uso del espacio público.

Un nuevo punto de encuentro para los vecinos

Con esta obra, Cipolletti sumará un nuevo espacio verde que apunta a consolidarse como punto de reunión para las familias.

El Parque Estación Nº65 se perfila como una propuesta innovadora que combina naturaleza, recreación y desarrollo urbano en uno de los sectores de crecimiento de la ciudad.