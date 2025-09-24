​Cipolletti: Avanza el nuevo cordón cuneta en Estado de Israel y reacondicionamiento en Alem 

El municipio de Cipolletti continúa con la mejora de su infraestructura vial: se ejecuta un cordón cuneta de 700 metros sobre calle Estado de Israel, con un avance del 20%, y se desarrolla la primera etapa de reparación en calle Alem, garantizando el escurrimiento pluvial y preparando futuras obras de asfalto.

El municipio de Cipolletti avanza en nuevas obras con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y el escurrimiento pluvial en la ciudad.

Cordón cuneta sobre Estado de Israel

La obra de cordón cuneta se desarrolla sobre Estado de Israel, desde Tres Arroyos hasta Ruta 22, con un avance del 20%. Su ejecución fue adjudicada a la empresa Saycon por un monto de $120.623.364,91.

El intendente Rodrigo Buteler destacó que esta intervención permitirá asfaltar uno de los accesos principales a la ciudad, como parte del Plan de Pavimento de 214 cuadras – 2° Etapa.

Reacondicionamiento de calle Alem

Simultáneamente, avanza la primera etapa de reparación de cordón cuneta en calle Alem, desde Mengelle hasta Brentana, ejecutada por administración municipal. Durante el miércoles 24 de septiembre, los trabajos se centraron en la intersección de Sáenz Peña y Alem.

La obra completa, denominada “Reparación de cabeza de cordón y badenes zona centro”, tiene un plazo estimado de 24 meses y busca garantizar la pendiente correcta para el escurrimiento del agua hacia los sumideros.

Plan de trabajo y etapas futuras

Los trabajos se extenderán por calles paralelas hasta Fernández Oro, respetando criterios de pendiente y rendimientos, para luego avanzar sobre las calles transversales, asegurando una mejora integral en la red vial del centro de la ciudad.