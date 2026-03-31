​Chubut superó los 22 mil usuarios registrados con Boleto Estudiantil 

El inicio del ciclo lectivo 2026 en Chubut trajo consigo un crecimiento sostenido y marcado en el uso del Boleto Estudiantil Chubutense (BECH). Según confirmó el subsecretario de Transporte de Comodoro Rivadavia, Adrián Rodríguez, el sistema ya cuenta con más de 22 mil beneficiarios en toda la provincia, superando ampliamente los 18 mil registrados el año anterior.

La inscripción continúa habilitada de manera online a través de la web oficial y la app Dino, con un proceso simplificado para quienes ya tenían el beneficio en años anteriores en territorio chubutense. Aunque no se definió un cierre estricto, las autoridades estiman que el plazo podría extenderse hasta mediados de abril para todos los estudiantes de Chubut.

El sistema de transporte público se encuentra en plena transición tras la adjudicación del servicio a una nueva empresa, cuyo contrato definitivo se firmará antes del 31 de mayo. Rodríguez pidió paciencia a los usuarios y destacó que se trata de un proceso de modernización que no se realizaba en la ciudad desde hace décadas, con la obligación de cumplir pautas de licitación que incluyen mejoras tecnológicas desde el inicio de la operación.

La noticia fue confirmada por Adrián Rodríguez, subsecretario de Transporte.

Entre las novedades más relevantes figura la implementación de una flamante línea circular en ciudades como Comodoro Rivadavia que conectará el barrio Roque González con la zona de la ruta y Kilómetro 3, además de vincular la zona sur a través de la calle Constituyentes. También se evalúan ajustes en otras líneas para agilizar la conexión entre el norte y el sur de la ciudad, medidas que después se podrían aplicar en el resto de la provincia.

El trámite puede hacerse a través de la plataforma Dino en Chubut.

Con este crecimiento del BECH y la llegada de una nueva concesionaria, Chubut busca consolidar un sistema de transporte público más inclusivo y moderno. El objetivo es garantizar que los beneficios lleguen a toda la comunidad estudiantil y que las mejoras en recorridos e infraestructura acompañen el aumento de usuarios.

Violencia en Chubut: un árbitro fue demorado tras incidentes en un partido barrial

El incidente fue registrado por las cámaras de seguridad.

Un árbitro fue demorado en Trelew luego de protagonizar un episodio de violencia durante un encuentro en las “canchas de Marquitos”. Según la policía, el juez reaccionó de manera agresiva contra los efectivos que intervinieron en una pelea entre jugadores y debió ser reducido.

El hombre intentó escapar pero fue alcanzado y trasladado a una dependencia, quedando imputado por infracción al Código de Convivencia en espectáculos deportivos. Tenía una tobillera electrónica por una causa de violencia de género, aunque contaba con autorización judicial para trabajar, y horas después recuperó la libertad.