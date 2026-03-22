​Chubut reforzó sus controles provinciales por el fin de semana largo 

El inicio del fin de semana largo traerá un incremento en la circulación de vehículos y turistas en distintos puntos del país, y en ese contexto el Gobierno de Chubut anunció un operativo especial de prevención y seguridad vial. La medida busca garantizar un tránsito ordenado y seguro en los principales corredores turísticos de la provincia, tanto en la costa como en la cordillera.

El dispositivo estará a cargo del Ministerio de Seguridad y Justicia, con la participación de la Policía provincial, la Subsecretaría de Seguridad Vial y la Subsecretaría de Protección Ciudadana. Se instalarán puestos de control en rutas nacionales y provinciales dentro de Chubut, además de patrullajes en zonas urbanas y espacios recreativos, verificando documentación obligatoria, uso de cinturón y cumplimiento de normas de tránsito.

Uno de los puntos centrales será el refuerzo de los controles de alcoholemia, con el objetivo de prevenir conductas de riesgo al volante. Las autoridades remarcaron que el plan busca acompañar el movimiento turístico característico de estas fechas, garantizando mayor presencia del Estado en lugares estratégicos y brindando seguridad a quienes transiten por la provincia.

Los controles se desplegarán por las distintas rutas del país.

En paralelo, se recomendó a los viajeros organizar sus desplazamientos con anticipación, revisar el estado mecánico de los vehículos y respetar las velocidades permitidas. También se aconseja consultar información actualizada sobre rutas, clima y disponibilidad de combustible antes de emprender el viaje, para evitar contratiempos durante el recorrido dentro de la provincia.

Los efectivos buscarán que el orden siga actuando en todo el territorio.

Para emergencias, se encuentra habilitada la línea 101, mientras que para consultas sobre condiciones de circulación se puede acceder a los canales oficiales de Protección Ciudadana o comunicarse al 0800-666-2447. Con este operativo, Chubut busca reducir riesgos en las rutas y asegurar un tránsito más seguro durante uno de los períodos de mayor movilidad del año.

Denuncian cierre irregular de la Ruta 12 en Chubut

Un privado fue quien optó por colocar esta tranquera insólita.

Vecinos de El Maitén denunciaron que un ciudadano estadounidense instaló una tranquera sobre la Ruta Provincial 12, en el tramo que conecta Esquel con Gualjaina. La medida ya habría afectado la circulación de familias rurales y de una comunidad mapuche, generando reclamos por la falta de intervención oficial.

El activista Mauro Millán advirtió que se trata de un intento de apropiación de un camino público y pidió la reacción inmediata del gobierno provincial. Hasta el momento no hubo respuestas administrativas ni judiciales, mientras crece la preocupación por garantizar la libre transitabilidad en la región cordillerana.