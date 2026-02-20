​Chubut: qué reveló la autopsia de Sofía Devries, la mujer que falleció mientras hacía buceo 

Puerto Madryn, ciudad de Chubut, se encuentra conmocionada luego de confirmar el fallecimiento de Sofía Devries, una joven que perdió la vida durante una práctica de buceo en el Golfo Nuevo. Tras su desaparición inicial, la Prefectura Naval abrió una investigación judicial para esclarecer las circunstancias del hecho.

El informe preliminar de la autopsia confirmó que la mujer murió por asfixia por sumersión, también llamado ahogamiento, y ahora buscan determinar como es que ocurrió el caso. Los exámenes forenses realizados por los profesionales de Chubut determinaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia ni nada que involucre criminalidad de terceros, aunque los investigadores no cerraron ninguna hipótesis por el momento.

Vanina Bota, forense del caso, explicó que se busca establecer si el incidente respondió a una contingencia propia de la actividad o hubo incumplimiento por parte de los instructores o fallas en las medidas de seguridad exigidas. El Ministerio Público Fiscal detalló que la pesquisa se centra en pericias técnicas, testimonios y protocolos de actuación para determinar responsabilidades.

La mujer realizaba su buceo de bautismo.

El caso, además, genera preocupación en que estos eventos puedan repetirse debido a que la práctica de buceo es una actividad totalmente habitual en Puerto Madryn, ya que es un destino turístico reconocido justamente por esto. La investigación apunta a evaluar si existió una eventual falta de deber de cuidado por los empleados de la empresa.

PNA trabajó para encontrar el cuerpo de la joven.

Mientras tanto, las autoridades locales siguen con atención el avance de las pericias y espera definiciones sobre las causas exactas del accidente. La provincia de Chubut, en tanto, busca reforzar los controles y activar aún más los protocolos en actividades de riesgo.

Chubut abrió la inscripción para las residencias de salud 2026

Chubut avanza en las residencias de salud para este año.

El Gobierno de Chubut, a través de la Secretaría de Salud, lanzó el concurso para cubrir cargos en las “Residencias del Equipo de Salud 2026”. Las inscripciones comenzaron el 12 de febrero y se extenderán hasta el 31 de marzo, con especialidades médicas y multiprofesionales en hospitales de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Sarmiento y Rawson.

El examen se realizará el 27 de abril en Rawson y en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que las entrevistas serán online. Los residentes tendrán beneficios como inserción laboral asegurada, reconocimiento de antigüedad, obra social, jubilación y seguros, además de formación acreditada por el Ministerio de Salud de la Nación.