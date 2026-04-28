​Chubut apuesta a la música: No Te Va Gustar anunció fechas para presentarse en la provincia 

La Patagonia se prepara para recibir a una de las bandas más emblemáticas del rock uruguayo: No Te Va Gustar confirmó dos presentaciones en Chubut, en el marco de su gira nacional que promete ser uno de los eventos musicales más convocantes del año.
El tour llegará el sábado 2 de mayo al predio ferial de Comodoro Rivadavia y continuará el domingo 3 en el Gimnasio Municipal N°1 de Trelew. La banda liderada por Emiliano Brancciari presentará su último disco Florece en el Caos, mezclado con clásicos que marcaron generaciones, en un espectáculo que combina potencia musical y emoción en los principales lugares de Chubut.
El reciente show en Ferro, con localidades agotadas y un público que acompañó cada canción, anticipa la intensidad de lo que se vivirá en el sur argentino. La propuesta artística refleja una etapa de renovación sonora, con letras introspectivas y una producción cuidada que consolida el presente del grupo.
Las entradas ya están disponibles con diversas promociones: pagos en cuotas sin interés con Naranja Plan Z, Visa y MasterCard, además de opciones con débito y Mercado Pago. Los tickets pueden adquirirse en NorteTicket.com y en puntos de venta de Trelew, Puerto Madryn y Rawson, lo que facilita el acceso a los fanáticos de toda la región.
La banda ya suma más de dos décadas de trayectoria y su repertorio ya recorrió todo el país en reiteradas oportunidades. No Te Va Gustar regresa a Chubut y las dos noches prometen ser inolvidables. La expectativa de los apasionados por el rock ya comienzan a hacer lo posible para poder asistir y presenciar días cargados de emoción.
Chubut confirmó el pago de sueldos de abril
El Gobierno del Chubut informó que el lunes 4 de mayo se realizará el depósito de los haberes correspondientes a abril para agentes pasivos y trabajadores en actividad. Los fondos estarán disponibles para el cobro desde el martes 5 por cajeros automáticos y ventanillas del Banco del Chubut.
Según el Ministerio de Economía, el pago de salarios implica una erogación total de $152.494 millones. La medida garantiza el cumplimiento de las obligaciones con todos los sectores de la Administración Pública Provincial.