​Chubut apuesta a la música: No Te Va Gustar anunció fechas para presentarse en la provincia 

La Patagonia se prepara para recibir a una de las bandas más emblemáticas del rock uruguayo: No Te Va Gustar confirmó dos presentaciones en Chubut, en el marco de su gira nacional que promete ser uno de los eventos musicales más convocantes del año.

El tour llegará el sábado 2 de mayo al predio ferial de Comodoro Rivadavia y continuará el domingo 3 en el Gimnasio Municipal N°1 de Trelew. La banda liderada por Emiliano Brancciari presentará su último disco Florece en el Caos, mezclado con clásicos que marcaron generaciones, en un espectáculo que combina potencia musical y emoción en los principales lugares de Chubut.

El reciente show en Ferro, con localidades agotadas y un público que acompañó cada canción, anticipa la intensidad de lo que se vivirá en el sur argentino. La propuesta artística refleja una etapa de renovación sonora, con letras introspectivas y una producción cuidada que consolida el presente del grupo.

La banda uruguaya se presentará en el predio ferial comodorense.

Las entradas ya están disponibles con diversas promociones: pagos en cuotas sin interés con Naranja Plan Z, Visa y MasterCard, además de opciones con débito y Mercado Pago. Los tickets pueden adquirirse en NorteTicket.com y en puntos de venta de Trelew, Puerto Madryn y Rawson, lo que facilita el acceso a los fanáticos de toda la región.

El valor de los tickets es de 75 mil pesos.

La banda ya suma más de dos décadas de trayectoria y su repertorio ya recorrió todo el país en reiteradas oportunidades. No Te Va Gustar regresa a Chubut y las dos noches prometen ser inolvidables. La expectativa de los apasionados por el rock ya comienzan a hacer lo posible para poder asistir y presenciar días cargados de emoción.

Chubut confirmó el pago de sueldos de abril

Los sueldos se pagarán en los primeros días de abril.

El Gobierno del Chubut informó que el lunes 4 de mayo se realizará el depósito de los haberes correspondientes a abril para agentes pasivos y trabajadores en actividad. Los fondos estarán disponibles para el cobro desde el martes 5 por cajeros automáticos y ventanillas del Banco del Chubut.

Según el Ministerio de Economía, el pago de salarios implica una erogación total de $152.494 millones. La medida garantiza el cumplimiento de las obligaciones con todos los sectores de la Administración Pública Provincial.