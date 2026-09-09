​Choque en la Ruta 22: la Justicia determinó quién hizo la maniobra que provocó el impacto 

La Justicia atribuyó a un conductor la responsabilidad por un choque lateral en la Ruta 22, cerca del aeropuerto, tras analizar una pericia accidentológica.

La Justicia Civil de Cipolletti atribuyó la responsabilidad por un choque lateral ocurrido en la Ruta Nacional 22, a la altura del aeropuerto, al conductor de un Ford Focus que se desplazó desde el carril derecho hacia el izquierdo e impactó contra un Ford Fiesta Kinetic que circulaba por ese sector.

El accidente había generado versiones contrapuestas entre los conductores. Mientras quien manejaba el Fiesta sostuvo que el Focus invadió su carril y golpeó el lateral de su vehículo, la otra parte aseguró que había anunciado el cambio con la luz de giro y que el Fiesta circulaba a una velocidad excesiva y sin la atención necesaria.

El tribunal reconstruyó lo ocurrido a partir de la prueba incorporada al expediente y le dio un peso central a la pericia accidentológica.

Las marcas que permitieron reconstruir el choque

El perito examinó el Ford Fiesta y las fotografías incorporadas a la causa. En el vehículo encontró dos zonas de contacto sobre el lateral derecho, con daños tanto en la parte delantera como en la trasera.

A partir de esas marcas, calificó el hecho como una colisión lateral por fricción y consideró compatible esa configuración con una maniobra progresiva del Ford Focus desde el carril derecho hacia el izquierdo.

La pericia también analizó la explicación de la defensa, según la cual el Focus ya había terminado de cambiar de carril cuando se produjo el impacto. Esa posibilidad fue descartada por el especialista al considerar la ubicación y la extensión de los daños que presentaba el Fiesta.

Aunque el análisis técnico tuvo algunas limitaciones, porque no había actuaciones policiales ni rastros suficientes para determinar con exactitud las velocidades o las distancias entre los vehículos, el tribunal entendió que la distribución de los daños y la posición de los autos permitían establecer una reconstrucción razonable del accidente.

Qué determinó la sentencia

El fallo también desestimó otros argumentos utilizados para responsabilizar al conductor del Fiesta.

La sentencia señaló que no hubo pruebas suficientes para demostrar que circulaba a velocidad excesiva, sin luces o con falta de atención.

Además, los jueces recordaron que utilizar la luz de giro no otorga prioridad automática para cambiar de carril. Quien inicia esa maniobra tiene la obligación de verificar previamente que pueda realizarla sin interferir con los vehículos que ya circulan por el carril al que pretende ingresar.

Con esos elementos, la resolución concluyó que fue el conductor del Ford Focus quien inició el desplazamiento hacia el carril izquierdo sin advertir la cercanía del Fiesta, que ya se encontraba circulando por ese sector de la ruta.

La sentencia también reconoció distintos perjuicios derivados del choque. Se admitió el daño material correspondiente a las reparaciones y repuestos que la pericia vinculó con el accidente y se otorgó una compensación por la desvalorización del vehículo, debido a la pérdida de valor comercial posterior a las reparaciones.

También fue reconocida la privación de uso, es decir, el perjuicio sufrido durante el período en que el Ford Fiesta permaneció fuera de circulación mientras se realizaban los trabajos.

La condena alcanzó además a Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A., dentro de los términos de la póliza y con el límite de cobertura establecido en el fallo de acuerdo con la doctrina legal citada.

La resolución fue dictada en primera instancia, por lo que todavía puede ser recurrida.

Aunque el accidente ocurrió en jurisdicción de Neuquén, la demanda fue presentada ante el fuero Civil de Cipolletti debido al domicilio de la persona que inició el reclamo.

El fallo deja así una conclusión concreta sobre la maniobra que originó el choque: según la reconstrucción judicial, el conductor que cambió de carril no tomó las precauciones necesarias para ingresar a un sector por el que ya circulaba otro vehículo.