​Choque contra un árbol en Fernández Oro dejó dos heridos leves 

Un Fiat Uno impactó contra un árbol en Fernández Oro; dos ocupantes fueron hospitalizados con lesiones leves.

Cerca de las 3 de la madrugada, un vehículo Fiat Uno blanco protagonizó un accidente al impactar de frente contra un árbol en la cuadra de San Martín al 300, en Fernández Oro.

Al recibir el aviso, personal policial se desplazó hasta la intersección de calles San Martín y Sarmiento, donde constató que el automóvil había subido a la vereda antes del choque.

Según informó Oro en noticias, en el lugar, se hallaron dos hombres en el exterior del vehículo, quienes presentaban excoriaciones de diversa índole, pero sin lesiones graves. Ambos fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica.

El automóvil sufrió daños significativos en su parte frontal debido a la fuerza del impacto. Por el momento, las causas del siniestro no fueron informadas oficialmente y se encuentran bajo investigación.