​Catriel y la UNCo firmaron un convenio para dictar una tecnicatura universitaria en Emergencias Sanitarias 

La Municipalidad y la Universidad Nacional del Comahue sellaron un acuerdo histórico para iniciar una nueva carrera gratuita en la ciudad. El proyecto se enmarca en la construcción de un Centro Regional de Estudios Superiores.

La Municipalidad de Catriel y la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) firmaron este jueves 4 de diciembre un convenio clave para el inicio de la Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias, un paso considerado histórico para el desarrollo educativo local.

El acto se realizó en el Punto Digital y contó con la presencia de la decana Silvia Ávila, quien destacó la importancia del acuerdo para fortalecer la oferta académica en la región. La iniciativa forma parte del proyecto municipal para avanzar en la construcción de un Centro Regional de Estudios Superiores, con el objetivo de posicionar a Catriel como una ciudad formadora, con más oportunidades para su comunidad.

La intendenta Daniela Salzotto celebró la firma y subrayó el esfuerzo del municipio para sostener la educación en un contexto complejo.

“En un escenario donde el gobierno nacional no financia nuevas ofertas educativas, Catriel decide invertir recursos propios para garantizar educación pública y gratuita. La carrera será gratuita para los estudiantes gracias a esta decisión política local, que cubre infraestructura, equipamiento, conectividad y presencia docente”, afirmó. “¿Por qué no pensar en una sede de la carrera de Medicina en Catriel?”, planteó.

Salzotto remarcó que el municipio seguirá reclamando que el edificio de la ex Subadministración de YPF pase al patrimonio municipal para concretar allí el Polo Educativo proyectado.

Por su parte, la decana Silvia Ávila destacó el compromiso de la ciudad y adelantó que este será el primero de varios programas formativos que la UNCo buscará desarrollar en Catriel.

“No es imposible pensar en la carrera de Medicina. Todo depende del presupuesto que el Gobierno Nacional nos asigne. Hoy no es el momento por el recorte de fondos, pero veremos más adelante”, expresó en diálogo con Radio Alas.

El delegado de Educación en Catriel, Marcelo Bustos, valoró la política educativa impulsada por el Ejecutivo Municipal: “Es la primera vez que una Intendente pone en valor ofertas que no estén estrictamente ligadas al petróleo. Ojalá sea el inicio de propuestas que incluyan a quienes deseen estudiar, de Catriel y también de otras ciudades”.

Preinscripciones abiertas

La tecnicatura tendrá una duración de dos años y medio. Durante diciembre y enero se realizará la preinscripción, mientras que en febrero se abrirá la inscripción definitiva y el llamado a concurso para docentes.

El municipio dispondrá personal en el Punto Digital para acompañar a quienes necesiten asistencia durante el proceso online.