​Catriel reclama su porción de territorio y reconfigura el conflicto por los límites en el norte del Lago Pellegrini 

El avance de un acuerdo entre Cinco Saltos y Contralmirante Cordero quedó en suspenso tras la irrupción del municipio de Catriel, que exige participar de la discusión por los límites territoriales y reclama su parte al norte del Lago Pellegrini.

El debate por los límites territoriales en el norte del Lago Pellegrini sumó un nuevo y decisivo actor. El municipio de Catriel, encabezado por la intendente Daniela Salzotto, reclamó formalmente su porción de territorio y modificó el escenario que hasta ahora se discutía entre Cinco Saltos y Contralmirante Cordero.

La situación se desencadenó luego de que el Ejecutivo de Cinco Saltos intentara avanzar con rapidez en el Concejo Deliberante para aprobar un acuerdo de límites con Contralmirante Cordero.

Sin embargo, advertencias de ex legisladores, agrimensores y especialistas que trabajaron durante años en la temática territorial lograron frenar el tratamiento, al considerar que una definición de este tipo no puede resolverse de manera bilateral.

En ese contexto, Catriel activó su reclamo sobre sectores ubicados al norte del Lago Pellegrini. Desde el municipio señalaron que existen pobladores de la zona que reciben asistencia de Catriel e incluso cuentan con domicilio en esa localidad, lo que fundamenta su planteo. La propuesta de límites ya fue presentada ante la Legislatura provincial y la Secretaría de Energía.

La intendente Salzotto remarcó que la postura de Catriel no apunta a decisiones unilaterales, sino a abrir una instancia de diálogo con todos los municipios involucrados, entre ellos Cinco Saltos, Campo Grande y Fernández Oro, para alcanzar acuerdos consensuados.

Además, se advirtió que en el entendimiento preliminar entre Cordero y Cinco Saltos —que aún no fue oficializado— muchos residentes de zonas como El Arroyón y el Perilago no estaban informados sobre dónde quedarían los límites jurisdiccionales.

El conflicto territorial cobra especial relevancia en un área que se volvió estratégica por el avance de nuevas exploraciones hidrocarburíferas, lo que incrementó el interés de los municipios colindantes.

En ese marco, también se espera la postura que adopten Fernández Oro y Cipolletti, ante una disputa que promete intensificarse en los próximos meses.