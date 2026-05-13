​Catedral lanzó los pases para esquiar en Bariloche desde $160.000 

Catedral Alta Patagonia habilitó la venta anticipada de pases para la temporada de invierno 2026. El pase diario para esquiadores arranca en $160.000 pagando en efectivo y forma parte de una estrategia para agilizar la experiencia turística en Bariloche.

La temporada de invierno 2026 ya empezó a sentirse en Bariloche. Cerro Catedral habilitó la venta anticipada de pases para esquiar y confirmó que el pase diario tendrá precios desde $160.000 abonando exclusivamente en efectivo.

La preventa llega en un contexto marcado por inversiones récord en infraestructura y una fuerte apuesta a mejorar la experiencia turística desde antes de llegar a la montaña.

Cuánto cuesta el pase diario para esquiar en Catedral

El centro de esquí más importante de Sudamérica lanzó oficialmente sus tarifas para el invierno 2026.

Como promoción de lanzamiento, el pase diario esquiador tendrá un valor desde $160.000 para quienes paguen en efectivo.

Desde la empresa remarcaron que la compra anticipada permite organizar el viaje con tiempo y reducir demoras una vez en destino.

Cuánto salen los pases para esquiar en Bariloche en 2026

Catedral Alta Patagonia lanzó la venta anticipada de pases para la temporada de invierno 2026 en Bariloche. El pase diario para esquiadores cuesta desde $160.000 pagando en efectivo. Los tickets pueden comprarse online o retirarse en boleterías habilitadas en Bariloche, Buenos Aires y el aeropuerto local.

Dónde comprar los pases para Catedral

Los pases podrán adquirirse y retirarse en distintos puntos habilitados:

Base del Cerro Catedral

Reconquista 602, Ciudad de Buenos Aires

Aeropuerto Internacional de Bariloche

Además, quienes compren online recibirán un código QR que permitirá agilizar el retiro y reducir tiempos de espera.

Cómo funcionará la app oficial de Catedral

En paralelo al lanzamiento de la temporada, Catedral Alta Patagonia reforzó sus herramientas digitales para facilitar la experiencia de los visitantes.

A través de la aplicación oficial, los turistas podrán consultar:

estado de pistas

medios de elevación

condiciones de nieve

mapas interactivos

información en tiempo real

La app ya está disponible para dispositivos iPhone y Android.

Descarga oficial de la app

Cómo será la temporada de invierno 2026 en Bariloche

Desde Catedral destacaron que este invierno estará marcado por la mayor inversión en infraestructura realizada hasta ahora en el centro de esquí.

El complejo cuenta con:

1.200 hectáreas esquiables

67 pistas

nuevos servicios digitales

mejoras operativas

optimización en accesos

La estrategia apunta a sostener el posicionamiento de Bariloche como uno de los destinos de nieve más importantes de América del Sur.

Bariloche ya palpita la llegada de turistas

El lanzamiento de los pases aparece como uno de los primeros grandes movimientos de la temporada turística invernal en la Patagonia.

Con la expectativa puesta en la nieve y el turismo nacional e internacional, Bariloche comienza a prepararse para recibir miles de visitantes durante uno de los períodos más fuertes del año para la economía regional.

Con la venta anticipada de pases y nuevas inversiones en infraestructura, Cerro Catedral busca consolidar una temporada de invierno 2026 récord en Bariloche. La combinación de tecnología, mejoras operativas y promociones de preventa aparece como una apuesta fuerte para atraer turistas de todo el país y mantener al centro de esquí como uno de los grandes referentes de nieve de América Latina.