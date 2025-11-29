​Cárcel de Bariloche: incautaron armas caseras y alcohol clandestino en un operativo de control 

El Servicio Penitenciario Provincial realizó una requisa preventiva en el Establecimiento de Ejecución Penal 3. Secuestraron armas blancas de fabricación casera y bebidas fermentadas. No hubo incidentes ni lesiones.

En un operativo preventivo realizado en el Establecimiento de Ejecución Penal 3 de Bariloche, el personal del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), siguiendo directivas del ministro de Seguridad de Río Negro, Daniel Jara, llevó adelante una requisa que permitió secuestrar armas caseras y elementos prohibidos. La intervención se desarrolló este 28 de noviembre de 2025 y tuvo como objetivo reforzar la seguridad interna y proteger tanto a las personas privadas de libertad como a los agentes penitenciarios.

Armas caseras y alcohol clandestino

La requisa comenzó en horas de la mañana y avanzó de forma ordenada, celda por celda, con la presencia de testigos y observadores internos para garantizar transparencia. En distintos sectores se encontraron facas fabricadas con planchuelas metálicas afiladas, cuchillos de varios tamaños, bastones de madera con puntas y herramientas adaptadas como armas. Muchos de estos elementos estaban ocultos en espacios reducidos y representaban un riesgo para la convivencia dentro del penal.

Además, el personal penitenciario secuestró botellas plásticas con líquidos fermentados, conocidos como “pajarito”, producidos a partir de fruta en descomposición. Esta bebida casera, frecuente en contextos de encierro, fue retirada para evitar incidentes vinculados al consumo de alcohol clandestino.

En otras celdas los controles dieron resultados negativos, lo que reafirma la exhaustividad y ausencia de arbitrariedad del procedimiento.

Seguridad y control

Tras finalizar la requisa, todos los internos fueron reintegrados a sus celdas sin registrarse lesiones ni incidentes. La verificación corporal posterior confirmó que no había marcas recientes de violencia, lo que, según fuentes oficiales, respalda que la intervención fue respetuosa, preventiva y ajustada a derecho.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que este tipo de operativos forma parte de una política de control permanente, orientada a anticipar conflictos y garantizar un entorno seguro en los establecimientos penitenciarios de la provincia.