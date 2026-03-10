​Cámaras con inteligencia artificial detectaron en Cipolletti un auto con pedido de secuestro 

El sistema de monitoreo urbano identificó un Peugeot 406 con alerta activa en bases de datos nacionales. La Policía lo interceptó minutos después y el vehículo quedó secuestrado por orden judicial.

El sistema de videovigilancia con inteligencia artificial permitió detectar en Cipolletti un vehículo que tenía pedido de secuestro vigente y prohibición de circular. Tras el alerta generado por las cámaras, la Policía logró localizar el automóvil y secuestrarlo pocos minutos después durante un operativo en la vía pública.

El procedimiento fue posible gracias al Sistema Integral de Prevención del Delito, que utiliza tecnología de reconocimiento y cruza información en tiempo real con bases de datos nacionales.

Cómo las cámaras con IA detectaron el vehículo con pedido de secuestro

El episodio ocurrió mientras operadores del Centro de Monitoreo del 911 realizaban el control habitual de las cámaras instaladas en distintos puntos de la ciudad.

En ese contexto, uno de los dispositivos identificó el paso de un Peugeot 406. Al verificar la patente en las bases de datos policiales, el sistema arrojó una alerta inmediata: el rodado tenía un pedido de secuestro activo registrado por Gendarmería Nacional Argentina.

También tenía prohibición de circular por una causa judicial

Tras la primera alerta, los operadores realizaron una verificación más amplia en los registros nacionales del automotor.

Ese chequeo confirmó que el vehículo también tenía una prohibición de circular vigente, vinculada a una causa judicial por ejecución fiscal iniciada en la provincia de Neuquén.

Esta restricción figuraba en el sistema desde hace varios años.

Operativo policial y secuestro del vehículo

Ante la confirmación de las irregularidades, el Centro de Despacho del 911 alertó de inmediato a las unidades policiales que patrullaban la zona.

Mientras tanto, los operadores continuaron siguiendo el recorrido del automóvil mediante las cámaras urbanas, lo que permitió orientar a los efectivos en tiempo real.

Minutos después, el vehículo fue localizado circulando en jurisdicción de la Comisaría 4°, donde personal policial logró interceptarlo.

Identificaron al conductor y trasladaron el auto a una dependencia policial

En el lugar fue identificado el conductor, un hombre de aproximadamente 50 años, mientras los efectivos realizaban las consultas correspondientes en los sistemas oficiales.

Una vez confirmadas las medidas judiciales vigentes sobre el rodado, el vehículo fue secuestrado y trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia para continuar con las diligencias administrativas y judiciales.

El sistema de monitoreo con IA gana protagonismo en Río Negro

El procedimiento vuelve a poner en evidencia el rol del Sistema Integral de Prevención del Delito, que ya funciona en varias ciudades de Río Negro.

Gracias a la incorporación de inteligencia artificial aplicada al control vehicular, las cámaras urbanas no solo registran movimientos en la vía pública, sino que también cruzan datos automáticamente con bases nacionales, permitiendo detectar vehículos con pedidos judiciales o irregularidades en cuestión de segundos.