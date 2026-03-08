​Caen los fondos que recibe Río Negro por coparticipación nacional 

La provincia registró en los primeros meses de 2026 una caída real en los recursos enviados por Nación. La baja en la recaudación del IVA y la desaceleración del consumo explican la disminución de los ingresos.

La provincia de Río Negro registró durante los primeros meses de 2026 una caída real en los fondos que recibe por coparticipación nacional, en un contexto marcado por la baja en la recaudación impositiva y la desaceleración de la actividad económica.

De acuerdo con datos difundidos por el Ministerio de Hacienda de Río Negro, los recursos coparticipables enviados por Nación mostraron una caída real del 7,87% en enero y del 7,7% en febrero, consolidando una tendencia negativa en los ingresos provinciales provenientes de la recaudación nacional.

La coparticipación constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las provincias, por lo que cualquier variación en la recaudación impacta directamente en los recursos disponibles para sostener servicios, obras públicas y políticas estatales.

Según el informe oficial, la caída se explica principalmente por el retroceso del Impuesto al Valor Agregado (IVA), uno de los tributos que más incide en la masa coparticipable. Tras varios meses de desaceleración, el impuesto registró bajas reales del 12,1% en enero y del 13% en febrero, reflejando una menor dinámica del consumo y de la actividad económica.

Este escenario también se vincula con la evolución de las ventas a nivel nacional. Datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa indican que las ventas minoristas acumulan variaciones negativas desde mayo de 2025 y que en diciembre registraron una caída interanual del 5,2%. En la misma línea, la consultora Scentia informó que el consumo masivo cayó 1,1% interanual en enero de 2026.

En contraste con este panorama nacional, la recaudación propia de la provincia mostró un comportamiento relativamente más estable. El impuesto sobre los Ingresos Brutos registró subas reales del 5,7% en enero y del 6,2% en febrero, lo que permite amortiguar parcialmente el impacto de la caída de los recursos nacionales.

De todas maneras, desde el gobierno provincial advirtieron que la menor recaudación nacional se traslada directamente a las provincias a través de la coparticipación, reduciendo los recursos disponibles para sostener el funcionamiento del Estado y las inversiones en el territorio.