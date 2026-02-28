​Buteler inauguró el período legislativo 2026 y llamó a transformar el crecimiento en desarrollo con inclusión 

En la apertura del 39° Período de Sesiones Legislativas del Concejo Deliberante de Cipolletti, el intendente Rodrigo Buteler repasó la gestión 2025, anunció obras clave y aseguró que la ciudad atraviesa “una oportunidad histórica” vinculada al crecimiento económico y las inversiones en la región.

Este viernes 27 de febrero se llevó a cabo el acto de apertura del 39° Período de Sesiones Legislativas 2026 del Concejo Deliberante de la ciudad de Cipolletti, en las instalaciones del Complejo Cultural Cipolletti.

El acto fue encabezado por el intendente Rodrigo Buteler, junto a la presidenta del Concejo Deliberante, Karina Alvarez, y los concejales Adriana Dietrich, Martín Posse, Oscar Langowski, Ana María Napoli y Héctor Hernán Sepúlveda.

También participaron autoridades municipales, representantes de instituciones y organizaciones sociales, entidades sindicales, cámaras empresarias, referentes del ámbito judicial, fuerzas de seguridad, prensa y vecinos.

Durante su discurso, Buteler realizó un balance de la gestión 2025 y delineó los principales ejes de gobierno para este año, poniendo el foco en el nuevo escenario económico de la ciudad y la región. Al comparar el inicio de su mandato con la actualidad, sostuvo que “hoy logramos tener, después de dos años de hacer los deberes, un municipio con superávit”.

En ese marco, destacó el impacto de las inversiones provinciales y nacionales: “Logramos atraer a la provincia de Río Negro las mayores inversiones que se están dando hoy en la República Argentina, y el principal impacto está en Cipolletti”.

El intendente también remarcó políticas de ordenamiento urbano y seguridad, la recuperación de espacios públicos y la decisión de priorizar obras de infraestructura por sobre grandes eventos. Entre los anuncios, mencionó la creación de un predio ferial en el denominado triángulo de Pacheco, planes de pavimentación —con más de 500 cuadras proyectadas—, luminaria LED, rampas y regularización eléctrica en barrios populares.

En materia de servicios básicos, confirmó avances en obras de agua y cloacas, la reactivación de un acueducto que beneficiará a más de una decena de barrios del norte de la ciudad y el trabajo conjunto con la provincia y la empresa EdERSA para regularizar conexiones eléctricas históricas.

Buteler también hizo hincapié en el perfil productivo de la ciudad y su proyección: “Tenemos unas 450 empresas que se van a radicar en los próximos años, además de nuevos parques industriales sobre las rutas 22 y 151”. En ese sentido, aseguró que el municipio no permitirá loteos ilegales ni el avance sobre áreas productivas.

En el plano social, destacó las políticas culturales, deportivas y de inclusión, con miles de vecinos participando en talleres, actividades deportivas y programas para personas mayores, infancia y discapacidad. También llamó a reforzar estrategias frente a la problemática del consumo.

Sobre los desafíos futuros, mencionó la necesidad de mejorar la conectividad con Cinco Saltos, avanzar en un nuevo puente que una Cipolletti con Neuquén, el desarrollo de la Margen Sur y la regularización dominial de Las Perlas. Además, anunció proyectos para poner en valor el patrimonio histórico, como la refacción del Fortín Primera División y la Casa Peuser.

En el cierre, el intendente convocó a un trabajo conjunto de toda la comunidad y del gobierno provincial, al que aludió mencionando al gobernador Alberto Weretilneck. “Tenemos una oportunidad histórica. Depende de nosotros que ese crecimiento se traduzca en más bienestar, más inclusión y más futuro para nuestra comunidad”, afirmó.

Finalmente, agradeció el acompañamiento del Concejo Deliberante y deseó un buen año legislativo, remarcando que el objetivo central es “dejar una ciudad mejor para quienes vienen detrás”.