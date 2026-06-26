​Buteler anunció la licitación de un nuevo polo gastronómico en los históricos vagones del ferrocarril 

El intendente de Cipolletti confirmó que el Municipio llamará a licitación para transformar los tradicionales vagones del Paseo del Ferrocarril en un espacio gastronómico que conservará su valor patrimonial y buscará potenciar el turismo y la actividad comercial.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, anunció el llamado a licitación para poner en valor los históricos vagones ubicados sobre el Paseo del Ferrocarril, en calle Fernández Oro, con el objetivo de convertirlos en un nuevo polo gastronómico que preserve la identidad y el patrimonio ferroviario de la ciudad.

La iniciativa apunta a recuperar uno de los espacios más emblemáticos de Cipolletti y transformarlo en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, promoviendo el desarrollo comercial y turístico sin perder la esencia histórica del lugar.

El anuncio fue realizado durante una nueva edición del programa de streaming que el jefe comunal emite cada quince días, donde además repasó el avance de distintas obras públicas, presentó nuevos proyectos para la ciudad y respondió consultas realizadas por vecinos a través de las redes sociales.

Durante la transmisión, Buteler destacó que el formato busca acercar la gestión municipal a la comunidad mediante un espacio de diálogo directo, donde los planteos de los ciudadanos son recepcionados por integrantes del gabinete para avanzar en posibles soluciones.

El programa también incluyó un espacio dedicado al deporte, con la participación de jugadores del Club Cipolletti, quienes dialogaron con el intendente y compartieron una actividad recreativa vinculada al Mundial. Además, el director general de Deportes repasó las obras de infraestructura deportiva que se ejecutan en la ciudad y adelantó las próximas actividades previstas.

En otro tramo de la emisión, emprendedores locales contaron sus experiencias de inversión en Cipolletti, en un segmento destinado a visibilizar proyectos que generan empleo y fortalecen el desarrollo económico de la ciudad.

Buteler reafirmó su intención de mantener este espacio de comunicación directa con los vecinos, combinando anuncios de gestión, participación ciudadana y difusión de proyectos que buscan seguir transformando la ciudad.