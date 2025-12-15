​Buscan una familia para adoptar a dos hermanos de 13 y 16 años que desean seguir juntos 

El Juzgado de Familia de Luis Beltrán mantiene abierta la convocatoria pública de adopción para un hermano de 13 años y una hermana de 16, quienes expresaron su deseo de permanecer juntos y formar parte de una familia con afecto, contención y acompañamiento escolar.

El Juzgado de Familia de Luis Beltrán, a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGFA), continúa con la convocatoria pública de adopción para encontrar una familia que pueda brindar amor y contención a dos hermanos de 13 y 16 años, quienes manifestaron claramente su deseo de seguir juntos.

Ambos expresan el anhelo de formar parte de una familia con una mamá y un papá, y también sueñan con compartir su vida con una mascota.

Un vínculo fuerte y afectivo entre hermanos

Los adolescentes mantienen un vínculo muy unido, con interés genuino por las necesidades del otro. Han demostrado acompañarse mutuamente y contar con una relación afectiva sólida, aspecto que el equipo técnico considera fundamental preservar en el proceso de adopción.

Intereses, estudios y actividades

La hermana mayor cursa tercer año del nivel secundario y participa en diversas actividades recreativas. Disfruta escuchar música de Emilia Mernes y Lauty Gram, además de compartir mates con amigas y amigos.

El hermano menor requiere apoyo en el aprendizaje, especialmente en lectoescritura, y actualmente asiste a acompañamiento psicopedagógico. Le interesa la mecánica y suele mirar videos tutoriales vinculados a la elaboración de dispositivos automovilísticos.

Perfil de familia buscada

La convocatoria está dirigida a familias de todo el país, parejas con o sin hijos, que cuenten con apertura, flexibilidad y compromiso para acompañar el crecimiento individual de ambos adolescentes en un contexto de afecto, cuidado y estabilidad.

La familia deberá garantizar la asistencia escolar primaria y secundaria, acompañar las actividades recreativas y sostener el apoyo psicopedagógico que uno de los hermanos necesita.

Cómo inscribirse en la convocatoria

Las personas o familias interesadas deben completar el formulario digital de inscripción, disponible en el siguiente enlace.

Canales de contacto e información

Para recibir más información, se puede contactar al Equipo Técnico del Juzgado de Familia de Luis Beltrán a través de: