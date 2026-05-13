​Bariloche transformará el acceso al aeropuerto con una megaobra de $4.400 millones 

El Gobierno de Río Negro renovará por completo el acceso al aeropuerto internacional de Bariloche. La obra incluye repavimentación, ensanche de calzada, nuevas banquinas y mejoras de seguridad sobre 5,6 kilómetros de la Ruta Provincial 80.

El acceso al aeropuerto internacional de Bariloche tendrá una transformación total con una obra vial millonaria impulsada por el Gobierno de Río Negro. El proyecto contempla la renovación integral de 5,6 kilómetros de la Ruta Provincial 80, uno de los corredores más transitados de la ciudad turística.

La iniciativa busca mejorar la seguridad vial, optimizar la circulación y acompañar el crecimiento turístico de Bariloche, uno de los destinos más importantes de la Patagonia y del país.

Cómo será el nuevo acceso al aeropuerto de Bariloche

La obra prevé una intervención integral sobre la Ruta Provincial 80, el principal camino de conexión con el aeropuerto internacional de Bariloche.

Los trabajos incluirán:

repavimentación completa

ensanche de calzada

banquinas pavimentadas

nuevos guardarraíles

mejoras hidráulicas

señalización moderna

sistemas de seguridad vial

El objetivo es mejorar la circulación en un tramo que actualmente presenta deterioro y un fuerte aumento del tránsito vehicular.

Qué cambia con la obra vial en Bariloche

El nuevo acceso permitirá una circulación más fluida y segura tanto para turistas como para vecinos de Bariloche.

Además de reducir riesgos viales, la obra apunta a agilizar el ingreso y egreso desde el aeropuerto internacional, especialmente durante las temporadas de alta demanda turística.

El corredor es considerado estratégico porque conecta uno de los principales puntos de ingreso a la Patagonia.

Qué obras harán en el acceso al aeropuerto de Bariloche

El Gobierno de Río Negro renovará completamente el acceso al aeropuerto de Bariloche sobre 5,6 kilómetros de la Ruta Provincial 80. La obra incluirá nueva pavimentación, ensanche de calzada, banquinas asfaltadas, señalización y mejoras de seguridad vial. El proyecto tendrá una inversión superior a los $4.400 millones y busca mejorar la conectividad turística y urbana de la ciudad.

La inversión supera los $4.400 millones

El proyecto demandará una inversión superior a los $4.400 millones y será ejecutado por Vialidad Rionegrina.

Según se informó oficialmente, el financiamiento llegará a través de CAF, el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, en el marco del plan provincial de infraestructura.

La obra forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la conectividad y acompañar el crecimiento urbano y turístico de Bariloche.

Qué dijo Weretilneck sobre la obra

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó la importancia del proyecto para la ciudad y el turismo regional.

“Estamos trabajando para darle a Bariloche la calidad y la jerarquía que necesita como principal destino turístico del país. Mejorar el acceso al aeropuerto es mejorar la experiencia de quienes llegan y también la vida cotidiana de los vecinos”, sostuvo.

Cómo impactará en el turismo y la conectividad

La modernización del acceso al aeropuerto busca responder al crecimiento sostenido del flujo turístico que recibe Bariloche durante todo el año.

La ciudad se consolidó como uno de los principales destinos de Argentina y la Patagonia, con miles de visitantes que utilizan diariamente ese corredor vial.

La mejora también tendrá impacto en residentes, trabajadores del sector turístico y servicios vinculados a la actividad aeroportuaria.

El Gobierno provincial difundió renders creados con inteligencia artificial para mostrar cómo quedará el nuevo acceso una vez finalizados los trabajos.

Las imágenes exhiben una vía más amplia, moderna y segura, con infraestructura renovada y una circulación más ordenada hacia el aeropuerto internacional de Bariloche.

La transformación del acceso al aeropuerto de Bariloche aparece como una de las obras viales más importantes previstas para la ciudad en los próximos años. Con una inversión multimillonaria y foco en seguridad, turismo y conectividad, el proyecto busca acompañar el crecimiento constante de uno de los destinos más visitados de Argentina. La expectativa ahora está puesta en el inicio de los trabajos y en cómo impactará la obra en la experiencia de miles de turistas y vecinos que utilizan diariamente ese corredor estratégico.