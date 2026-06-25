​Bariloche suma obras, beneficios para egresados y apuesta al turismo deportivo 

Daniel Scioli y Walter Cortés anunciaron obras estratégicas, descuentos para egresados y nuevos eventos para fortalecer el turismo en Bariloche.

Bariloche se prepara para una temporada invernal con altas expectativas y una agenda de inversiones que busca potenciar su crecimiento turístico durante los próximos años. En ese contexto, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y el intendente Walter Cortés anunciaron una serie de medidas y obras que abarcan desde infraestructura y conectividad hasta beneficios para estudiantes y el impulso del turismo deportivo.

El anuncio se realizó en momentos en que la ciudad cordillerana registra un fuerte movimiento turístico, con más de 30 vuelos diarios operando en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria y una creciente demanda de visitantes de cara a las vacaciones de invierno.

Beneficios para los viajes estudiantiles

Uno de los anuncios destacados fue la implementación de una reducción del 30% en el ingreso al Parque Nacional Nahuel Huapi para estudiantes secundarios que visiten Bariloche en el marco de sus viajes de egresados.

La medida alcanzará a los grupos organizados a través de agencias de viajes habilitadas y surge de una gestión conjunta entre la Administración de Parques Nacionales, la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación y la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT).

La iniciativa busca fortalecer uno de los segmentos más importantes para la economía local, ya que Bariloche continúa siendo el principal destino elegido por los estudiantes argentinos para celebrar el cierre de la escuela secundaria.

Obras para mejorar la conectividad y la infraestructura

Durante el encuentro, Scioli confirmó además la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la modernización del Paso Internacional Cardenal Samoré, uno de los principales corredores que conectan Argentina con Chile y que tiene una fuerte incidencia en el movimiento turístico y comercial de la región.

Por su parte, Cortés anunció que próximamente se ejecutarán trabajos de dragado en el Puerto San Carlos, una intervención que permitirá optimizar la operatividad del sector y acompañar nuevos proyectos vinculados a la actividad náutica sobre el lago Nahuel Huapi.

La iniciativa coincide con el interés manifestado por Nación para promover competencias y actividades deportivas en el emblemático espejo de agua, ampliando así la oferta turística más allá de la temporada de nieve.

A esto se suma otro proyecto considerado estratégico para la ciudad: la construcción de un Centro de Convenciones que, según destacó el jefe comunal, permitirá consolidar a Bariloche como sede de congresos, encuentros empresariales y eventos nacionales e internacionales durante todo el año.

En paralelo, el Gobierno de Río Negro prevé ejecutar mejoras sobre la ruta de acceso al aeropuerto, una obra considerada clave para agilizar el ingreso y la salida de turistas en una ciudad que cada temporada recibe miles de visitantes.

El deporte como motor turístico

Tanto Scioli como Cortés coincidieron en destacar el crecimiento del turismo deportivo como una de las herramientas para diversificar la actividad económica local y extender la llegada de visitantes fuera de las temporadas tradicionales.

En ese sentido, resaltaron la realización de la prueba internacional UTMB, prevista para noviembre. La competencia tendrá un recorrido de 130 kilómetros que partirá desde el Centro Cívico y atravesará algunos de los paisajes más emblemáticos de la región, incluyendo lagos, bosques, ríos y senderos de montaña.

Con nuevas obras de infraestructura, mejoras en la conectividad, incentivos para los viajes estudiantiles y eventos deportivos de alcance internacional, Bariloche busca consolidar su posición como uno de los destinos turísticos más importantes del país y sostener un crecimiento que trascienda la temporada invernal.