​Bariloche será sede del Plenario Federal de Relaciones Exteriores 

San Carlos de Bariloche recibirá el 28 y 29 de mayo a representantes de las 23 provincias, la Ciudad de Buenos Aires y autoridades de Cancillería en el 9° Plenario del Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional.

San Carlos de Bariloche fue elegida como sede del 9° Plenario del Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, un encuentro que reunirá a representantes de todas las provincias argentinas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y autoridades nacionales.

El evento se desarrollará los días 28 y 29 de mayo y pondrá a Río Negro en el centro de las discusiones vinculadas al comercio exterior, inversiones y desarrollo productivo.

Qué se debatirá en el encuentro federal

Durante las dos jornadas, funcionarios provinciales y representantes de Cancillería analizarán estrategias para fortalecer las economías regionales y ampliar la inserción internacional de las provincias.

Entre los principales temas figuran:

comercio exterior

inversiones estratégicas

cooperación internacional

desarrollo regional

articulación entre Nación y provincias

El objetivo será coordinar políticas comunes para potenciar oportunidades económicas en todo el país.

Río Negro busca consolidar su perfil estratégico

La realización del plenario en la provincia es vista por el Gobierno rionegrino como una oportunidad para mostrar el potencial productivo, energético, científico y turístico del territorio.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que Río Negro atraviesa un escenario de fuerte crecimiento vinculado a inversiones energéticas, turismo y desarrollo tecnológico.

Visita a INVAP y actividades en Bariloche

La agenda comenzará el jueves 28 de mayo con una visita institucional a INVAP, una de las empresas tecnológicas más importantes del país y referente en desarrollos científicos y satelitales.

También está prevista una recorrida por el Memorial de Malvinas y una cena institucional junto a las delegaciones participantes.

El viernes 29, las actividades continuarán durante toda la jornada en el Hotel Inacayal, donde se realizarán exposiciones y paneles de trabajo.

Qué dijo Carlos Banacloy

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, destacó la importancia del encuentro para la provincia.

“Río Negro vive un momento muy importante de su historia”, sostuvo el funcionario, quien remarcó el crecimiento de sectores vinculados a la producción, el turismo, la energía y la tecnología.

Un encuentro clave para las provincias

El Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional funciona como un espacio de articulación entre Nación y provincias para impulsar estrategias de inserción internacional y promoción comercial.

La llegada del plenario a Bariloche también representa un fuerte movimiento institucional y político para la ciudad, que durante dos días concentrará actividades vinculadas al desarrollo económico federal.