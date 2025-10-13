​Bariloche refuerza la prevención de incendios forestales con limpieza de residuos 

Con la llegada del verano y el aumento del riesgo de incendios, Bariloche intensifica la limpieza de residuos forestales en barrios como Belgrano Sudeste, coordinada por Delegación Centro, SPLIF, Bomberos y Parques Nacionales. La comunidad tiene un rol clave en evitar quemas ilegales y minimizar riesgos para la biodiversidad y la seguridad ciudadana.

Con la primavera en pleno auge y un verano que se anticipa seco, San Carlos de Bariloche se moviliza para proteger sus bosques y su gente. La Delegación Centro lleva adelante tareas de limpieza de residuos forestales en el Barrio Belgrano Sudeste (Mallín), como parte de un operativo que abarca todo el ejido municipal.

Coordinación con organismos de emergencia

Estas acciones forman parte de una estrategia integral de prevención que involucra a SPLIF, Bomberos, fuerzas de seguridad, Protección Civil y Parques Nacionales. El objetivo es reducir el material combustible en la vía pública y minimizar el riesgo de incendios forestales, que cada año amenazan la biodiversidad y la seguridad de la región.

Importancia de la limpieza de residuos

Ramas, troncos y restos de poda, aunque parezcan inofensivos, pueden convertirse en combustible perfecto para el fuego bajo condiciones de calor y viento. Por eso, su remoción es una tarea silenciosa pero vital, representando una de las barreras más efectivas frente a incendios.

Normativa vigente

Desde el 14 de septiembre, y según la Ley Provincial 2966, están prohibidas las quemas controladas en todo Río Negro, con el fin de evitar que prácticas habituales generen focos de incendio en un contexto climático cada vez más extremo.

Rol de la comunidad

La prevención no es solo tarea del Estado. Cada vecino tiene un rol fundamental: evitar quemas ilegales, respetar zonas habilitadas y dar aviso ante cualquier situación de riesgo. El fuego no distingue entre lo público y lo privado, y sus consecuencias pueden ser devastadoras.