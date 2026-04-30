​Bariloche recibe el Enduro Cordillerano: todo listo para la segunda fecha este fin de semana 

La ciudad será sede de una nueva jornada del campeonato regional el 2 y 3 de mayo. Competirán pilotos de toda la Patagonia en el tradicional Circuito La Cascada.

San Carlos de Bariloche se prepara para vivir un fin de semana a pura adrenalina con la segunda fecha del Campeonato de Enduro Cordillerano, que se disputará el 2 y 3 de mayo en el tradicional Circuito La Cascada.

El evento fue presentado oficialmente este miércoles en el Palacio Municipal, con la participación del director de Deportes Federados, Santiago “Pancho” Navarro, junto a organizadores y referentes del deporte motor.

Enduro en Bariloche: cronograma y actividades del fin de semana

La competencia se desarrollará durante dos jornadas. El sábado estará destinado a las inscripciones de los pilotos y a los reconocimientos del circuito, mientras que el domingo se disputarán las mangas principales en las distintas categorías.

Se espera la participación de decenas de competidores y equipos provenientes de distintos puntos de la Patagonia, consolidando al evento como uno de los más convocantes del calendario regional.

Circuito La Cascada: escenario clave del Enduro Cordillerano

El emblemático circuito será el epicentro de la acción. Según la organización, el terreno se encuentra en condiciones óptimas para garantizar un espectáculo de alto nivel, donde el público podrá observar de cerca la destreza de los pilotos.

Además, el predio contará con sectores delimitados para espectadores, servicios básicos y acceso libre, lo que lo convierte en una propuesta ideal tanto para residentes como turistas.

Evento deportivo y turístico: impacto en Bariloche

El Enduro Cordillerano se caracteriza por combinar deporte y naturaleza, ofreciendo una experiencia familiar en un entorno único. La llegada de competidores y visitantes también representa un impulso para la actividad económica local.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de eventos para posicionar a la ciudad como sede de competencias de gran escala y fomentar el desarrollo del deporte regional.

Campeonato en marcha: próximas fechas del Enduro Cordillerano

Esta segunda fecha será determinante para el posicionamiento en la tabla general tras el inicio de la temporada. El campeonato continuará su recorrido por la región con las próximas citas programadas:

6 y 7 de junio en Esquel

11 y 12 de julio en El Bolsón

Con la logística ya definida y un circuito preparado para la alta competencia, Bariloche se consolida como uno de los puntos fuertes del calendario del enduro patagónico. Las autoridades recordaron a los asistentes respetar las indicaciones de seguridad y colaborar con el cuidado del entorno natural.