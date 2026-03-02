​Bariloche lanzó el primer Programa de Adopción Responsable de Equinos para enfrentar los caballos sueltos 

La Municipalidad puso en marcha una política inédita para mejorar la seguridad vial y el bienestar animal. El plan incluye capturas seguras, controles veterinarios y adopción responsable de caballos sin dueño.

El Municipio de San Carlos de Bariloche lanzó el primer Programa de Adopción Responsable de Equinos, una iniciativa que busca dar respuesta a una problemática de larga data: la presencia de caballos sueltos en la vía pública. La política combina seguridad vial, control sanitario y responsabilidad ciudadana, con un enfoque integral que marca un antes y un después en la ciudad.

Inversión municipal y capturas seguras en distintos puntos de la ciudad

El programa se apoya en una decisión política clave tomada durante 2024: la compra de un tráiler específico para el traslado seguro de equinos. El equipamiento comenzó a utilizarse en septiembre y, desde entonces, el área de Sanidad Animal realizó 39 intervenciones de captura segura en diferentes sectores de Bariloche.

Estas acciones apuntan a reducir riesgos en calles y rutas, donde la presencia de caballos representa un peligro concreto para automovilistas, peatones y los propios animales.

Maltrato, abandono y protocolos sanitarios obligatorios

Durante los operativos, el equipo municipal detectó casos de equinos con signos compatibles con abandono, malnutrición y lesiones cortopunzantes. En esas situaciones, además del rescate, se activa un protocolo que incluye evaluación clínica integral, estabilización y seguimiento veterinario.

Cuando se detectan indicios de maltrato, se realiza la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Fiscal, mientras el animal queda bajo resguardo municipal.

Caballos sueltos: infracción y riesgo para la seguridad vial

Otros equinos ingresan en buen estado general, pero fueron encontrados deambulando libremente, una situación que también constituye una infracción a la ordenanza vigente. En esos casos, los propietarios pueden presentarse ante el Juzgado de Faltas, abonar los costos de traslado, alojamiento, manutención y la multa correspondiente, y recuperar al animal.

Cuando nadie reclama, se activa la adopción responsable

Si vencidos los plazos legales ningún propietario se presenta, los caballos pasan formalmente al Programa de Adopción Responsable de Equinos. A partir de ese momento, los vecinos interesados pueden iniciar el trámite escribiendo a [email protected].

El proceso exige inspección previa del lugar donde vivirá el animal, patentamiento, controles veterinarios semestrales obligatorios, certificación sanitaria y visitas de seguimiento aleatorias.

El rol clave del Parque Municipal Llao Llao

La manutención diaria de los equinos rescatados se realiza en el Parque Municipal Llao Llao, donde un equipo especializado se encarga de la alimentación, el cuidado y el monitoreo constante del estado de salud de cada animal.

Una política pública integral para una deuda histórica

Desde Sanidad Animal destacaron que esta iniciativa no solo ordena una situación que llevaba años sin abordarse de manera estructural, sino que también fortalece el bienestar animal y la seguridad urbana. El trabajo articulado entre inspectores, recorreros, veterinarios y auxiliares permite sostener una política pública que combina control, asistencia técnica y compromiso ciudadano.

Con inversión, protocolos claros y un programa formal de adopción, el Municipio consolida una estrategia integral para dar respuesta a una problemática histórica en Bariloche y mejorar la convivencia en el espacio público.