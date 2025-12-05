​Bariloche espera un verano con alta afluencia turística pero bajo nivel de gasto, según el sector hotelero 

Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica anticipan un escenario similar al de 2025: mucho movimiento y estadías más cortas. El 8 de diciembre inicia la temporada con el encendido del Pino de Navidad.

El presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (AEHGB), Martín Lago, anticipó que la próxima temporada de verano llegará con una fuerte afluencia turística, aunque acompañada por un nivel de gasto reducido. La proyección surge del comportamiento observado en los últimos eventos de la ciudad, donde se evidenció un consumo que definió como “gasolero”.

El sector apunta a consolidar la temporada bajo el lema “Bariloche, Tu Refugio”, una propuesta pensada para el perfil de visitante que prioriza el contacto con la naturaleza: el lago, el bosque y los senderos de montaña ubicados a menos de una hora del centro. Según explicó Lago en diálogo con El Cordillerano Radio (FM 93.7), este enfoque busca reforzar la identidad de la ciudad como destino natural por excelencia.

Alta demanda, poco gasto

“Será muy similar al verano 2025. Muy buena demanda, mucho movimiento, pero poco gasto. El poder adquisitivo de nuestros compatriotas está golpeado y no realizan el gasto que todos quisiéramos”, afirmó el titular de la AEHGB.

Pese a esta limitación, Lago estimó que Bariloche podría superar nuevamente el millón de visitantes, aunque con “estadías más cortas y menor consumo”. Aun así, consideró que este nivel de actividad “permitirá sostener el empleo y el movimiento económico mínimo necesario” para el sector.

Una marca con fortaleza consolidada

El dirigente destacó la solidez de la marca Bariloche, construida a lo largo de décadas y respaldada por un estándar de calidad hotelera y gastronómica. Hizo hincapié en el rol de la Escuela de Hotelería en la formación profesional, así como en la importancia de la conectividad aérea: “La tracción de las empresas aéreas y las rutas disponibles sigue siendo un factor clave”.

Eventos como motor económico

Lago remarcó además la relevancia del calendario anual de eventos como herramienta estratégica para sostener la actividad turística. Entre ellos, señaló especialmente Navidad en Bariloche, al describirlo como “el evento más largo y masivo de la ciudad”. A diferencia de otras propuestas que duran una semana, la festividad navideña se extiende durante todo diciembre, generando un impacto sostenido en la ocupación y el consumo.

Inicio de temporada

Con estas perspectivas, el sector se prepara para una temporada intensa que comenzará oficialmente el 8 de diciembre con el tradicional encendido del Pino de Navidad en el Centro Cívico, uno de los momentos más convocantes del calendario local.