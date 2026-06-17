​Avanzan los trabajos para la demolición y saneamiento del depósito incendiado de La Anónima 

El Municipio de Cipolletti informó que esta semana comenzarán las tareas de saneamiento y desarme de la estructura afectada por el incendio ocurrido en el depósito de La Anónima sobre calle Tres Arroyos. Estiman que los trabajos permitirán extinguir definitivamente el humo que aún persiste en el sector.

El Comité de Guardia conformado tras el incendio del depósito de La Anónima, ubicado sobre calle Tres Arroyos, avanza en la definición del plan de trabajo para la demolición y saneamiento integral del predio afectado.

El secretario de Gobierno, Julio Dijkstra, explicó que se realizó una reunión con representantes de la empresa para dar seguimiento al proceso de contratación de una firma especializada en cuestiones ambientales, que será la encargada de llevar adelante las tareas de saneamiento, desarme, demolición y disposición final de la estructura incendiada.

Según detalló el funcionario, el pasado sábado se presentó una segunda propuesta empresarial, requisito necesario dentro de los procedimientos administrativos y de seguros. Durante esta semana se analizarán ambas ofertas para definir la contratación y poner en marcha de manera inmediata el plan de trabajo.

“Se estima que entre el miércoles y el jueves comenzarán los trabajos en el interior del galpón. Con esos movimientos se podrá intervenir sobre las cenizas acumuladas y finalizar definitivamente con el humo durante esta semana”, indicó Dijkstra.

Mientras tanto, continúan vigentes las restricciones de circulación en la zona. La calle Tres Arroyos permanece cerrada al tránsito entre Toschi y Medela, debido a las tareas preventivas y de seguridad.

Desde el Municipio recordaron que la estructura continúa perimetrada y solicitaron a los vecinos evitar acercarse al lugar y respetar la señalización instalada.

El Comité de Guardia que coordina las acciones está integrado por Bomberos Voluntarios, Protección Civil, el área de Medio Ambiente, representantes de La Anónima y autoridades municipales.