​Avanza el oleoducto VMOS con el cruce del río Negro 

El ducto ya atraviesa el cauce a la altura de Chelforó, en un hito clave de una de las obras energéticas más importantes del país.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, presenció la concreción del cruce del río Negro del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, uno de los hitos técnicos más relevantes de la obra.

El ducto ya atraviesa el cauce a la altura de Chelforó, tras la finalización de una perforación horizontal dirigida que permitió su instalación a 25 metros de profundidad, sin afectar el curso del río y cumpliendo con los estándares ambientales exigidos.

“Estamos hablando de una de las obras más importantes de la Argentina en mucho tiempo”, afirmó Weretilneck, quien destacó el trabajo conjunto entre empresas, trabajadores y el Estado provincial.

El proyecto, que se extiende a lo largo de 437 kilómetros entre Allen y Punta Colorada, ya genera más de 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos y busca ampliar la capacidad de transporte y exportación de petróleo.

Desde el consorcio VMOS, su presidente Gustavo Gallino señaló que el cruce del río representa un paso clave para consolidar una infraestructura estratégica para el desarrollo productivo regional.

En tanto, el CEO Gustavo Chaab subrayó el valor técnico y simbólico del avance, al destacar que se trata de una obra pionera que cumple con altos estándares de seguridad y cuidado ambiental.

El Gobierno provincial supervisó cada etapa del proyecto a través de sus organismos de control, con el objetivo de garantizar su ejecución bajo criterios de previsibilidad, seguridad y sustentabilidad.

El oleoducto forma parte de una estrategia mayor vinculada al desarrollo de Vaca Muerta, considerada clave para posicionar a la Argentina como un actor relevante en el mercado energético internacional.