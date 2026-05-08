​Autorizan una donación de riñón entre amigos tras 12 años de diálisis 

La Justicia de San Carlos de Bariloche habilitó un trasplante entre personas sin vínculo familiar. El caso fue considerado excepcional y quedó sujeto a estrictos controles médicos y legales.

La Justicia autorizó en San Carlos de Bariloche una donación de riñón entre dos amigos que mantienen una relación de más de una década, en un caso considerado excepcional por el fuero de Familia.

El receptor es un hombre que lleva 12 años en diálisis debido a una insuficiencia renal terminal y permanece en lista de espera para un trasplante. Su estado de salud es grave y su única alternativa terapéutica viable es el trasplante.

Un vínculo de amistad que llegó a la Justicia

La donante es una mujer que decidió ofrecer uno de sus riñones a su amigo, con quien comparte un vínculo cercano desde hace más de diez años.

Ambos atravesaron distintos momentos personales juntos y construyeron una relación estable, que fue evaluada por la Justicia como un lazo de fuerte cercanía y acompañamiento mutuo.

Por qué intervino la Justicia en el caso

La legislación argentina en materia de trasplantes establece que la donación entre personas vivas sin parentesco solo puede realizarse de manera excepcional y con autorización judicial.

El objetivo de esta restricción es evitar cualquier tipo de comercialización de órganos y garantizar que la decisión sea voluntaria, altruista y sin condicionamientos.

Por ese motivo, el caso llegó a la Unidad Procesal de Familia de Bariloche mediante una medida autosatisfactiva, un mecanismo legal de resolución urgente.

Qué evaluó la Justicia antes de autorizar la donación

Para tomar la decisión, la jueza analizó un conjunto de pericias médicas, psicológicas y sociales.

Los estudios médicos confirmaron compatibilidad entre donante y receptor, además de establecer que el trasplante es la mejor alternativa terapéutica disponible para el paciente.

Las evaluaciones psicológicas concluyeron que ambos comprenden plenamente los riesgos y consecuencias del procedimiento, y que la decisión de la donante es autónoma y libre de presiones externas.

En paralelo, los informes sociales destacaron la existencia de un vínculo previo, sólido y verificable, y descartaron cualquier interés económico o beneficio indirecto.

Intervención de organismos especializados

En el expediente intervinieron organismos técnicos como el INCUCAI y el CUCAI Río Negro.

Ambas instituciones coincidieron en que este tipo de procedimientos solo puede realizarse bajo condiciones excepcionales y con autorización judicial, asegurando la transparencia y la seguridad del proceso.

Una decisión excepcional con fuerte impacto humano

Durante la audiencia, la mujer ratificó su voluntad de donar el órgano y explicó que su decisión está basada en el deseo de mejorar la calidad de vida de su amigo.

La jueza dejó establecido que la donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento antes de la cirugía, sin consecuencias legales.

Con esta autorización, el caso avanza hacia la etapa médica, aunque el trasplante quedará sujeto al cumplimiento de todos los protocolos sanitarios y legales vigentes.