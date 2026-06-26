​Atención vecinos de Cipolletti: habrá un corte de energía este domingo por trabajos de EdERSA 

EdERSA realizará cortes programados de energía este domingo en distintos sectores de Cipolletti por tareas de mantenimiento en la red de media tensión.

EdERSA informó que este domingo 28 de junio realizará una serie de cortes programados de energía eléctrica en distintos sectores de Cipolletti para llevar adelante tareas de mantenimiento sobre instalaciones de media tensión.

Los trabajos forman parte del plan de mejoras que desarrolla la distribuidora para optimizar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico. Debido a estas tareas, será necesario interrumpir el suministro en diferentes horarios y zonas de la ciudad.

Los sectores afectados entre las 9 y las 11

El primer corte se extenderá de 9:00 a 11:00 y afectará al barrio Brentana, la estación de servicio YPF ubicada en calle Alem 1046, la sucursal de Cooperativa Obrera de Brentana 621 y el supermercado Vea.

En ese mismo horario comenzarán también otros trabajos que demandarán una interrupción más breve en otro sector de la ciudad.

Habrá interrupciones en Pichi Nahuel y la zona del Club Cipolletti

Entre las 9:00 y las 10:00 permanecerán sin servicio los usuarios ubicados sobre calle Pacheco, entre la rotonda y Mengelle; la estación de servicio YPF de calle Pacheco; Rivadavia, entre Pacheco y O’Higgins; la panadería La Luna; el sector del Tronador, la plaza Quintín García y parte del barrio Pichi Nahuel.

En tanto, de 10:00 a 11:00, el corte alcanzará el sector de O’Higgins, las inmediaciones del Club Cipolletti y las calles O’Higgins, Uspallata y Perito Moreno.

Desde la empresa solicitaron a los vecinos y comerciantes de las zonas alcanzadas que tomen las precauciones necesarias durante el horario de las interrupciones y recordaron que los trabajos son indispensables para continuar mejorando la infraestructura eléctrica de la ciudad.

Una vez finalizadas las tareas, el suministro será restablecido de forma gradual, salvo que se presenten inconvenientes técnicos durante la ejecución de las obras.