​ATE Río Negro exigió el pago doble para quienes trabajen durante las fiestas de diciembre y Año Nuevo 

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) reclamó al Gobierno de Río Negro que se abone un 100% extra en guardias y horas extras a los empleados que trabajen los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero. El gremio argumenta que se trata de un reconocimiento justo para quienes cumplen tareas esenciales durante las celebraciones.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó un reclamo formal al Gobierno de Río Negro para que se aplique un pago doble a las guardias y horas extras que realicen los empleados públicos durante los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, fechas claves en las que muchos servicios deben mantenerse activos.

Un pedido que apunta a las tareas esenciales

Para el sindicato, el incremento del 100% representa un reconocimiento al personal que garantiza la seguridad, la atención y el funcionamiento del Estado en jornadas festivas. “Son esenciales y así deben ser reconocidos”, sostuvo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro.

Vicente subrayó que la medida debería abarcar al personal hospitalario, trabajadores de residencias de adultos mayores, centros de cuidado de menores y adolescentes, SPLIF, guardas ambientales, policías, penitenciarios, Protección Civil y bomberos, entre otros sectores.

A quiénes alcanzaría la medida

Desde el gremio precisaron que el pago doble debe incluir a los agentes comprendidos en las leyes 1844 y 1904, además de los residentes que realicen guardias activas y pasivas bajo la condición de día no laborable, asueto o feriado.

ATE también solicitó que los valores de las guardias en SeNAF se actualicen de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica INDEC.

Un reclamo que busca equidad salarial

El sindicato remarcó que, mientras muchos trabajadores pasan las fiestas con sus familias, quienes cumplen funciones esenciales sostienen el funcionamiento del Estado. Por ese motivo, la organización considera que el pago doble es una compensación justa para el personal que debe estar de guardia durante las celebraciones.