​Asaltaron una fiambrería en Cipolletti y fueron detenidos tras una persecución monitoreada por cámaras 

Dos personas fueron detenidas en Cipolletti luego de robar una fiambrería y escapar con dinero en efectivo y una bicicleta destinada a un sorteo. El seguimiento realizado por las cámaras del 911 permitió localizarlos y recuperar parte de lo sustraído.

La rápida intervención de operadores del sistema 911 RN Emergencias y efectivos de la Comisaría 24° permitió esclarecer un robo ocurrido en una fiambrería de Cipolletti, recuperar una bicicleta sustraída y detener a los dos presuntos autores del hecho.

Según la denuncia, uno de los sospechosos ingresó al comercio exhibiendo un elemento que simulaba ser un arma de fuego y logró apoderarse de 313.000 pesos en efectivo, además de una bicicleta blanca con detalles violetas que formaba parte de un sorteo destinado a los clientes del local.

Tras el llamado de emergencia, los operadores del 911 dieron aviso inmediato a las unidades policiales, mientras personal de la Comisaría 24° se dirigía al lugar para asistir a la víctima e iniciar las actuaciones correspondientes. Paralelamente, el Gabinete de Criminalística realizó el relevamiento de pruebas e indicios para incorporarlos a la investigación judicial.

Con los datos aportados por la víctima y las características físicas de los sospechosos, se puso en marcha un operativo de búsqueda. Cerca de dos horas después del robo, operadores del sistema de videovigilancia lograron identificar a los involucrados a través de las cámaras de seguridad y comenzaron a monitorear sus movimientos en tiempo real.

Las imágenes permitieron advertir incluso que uno de los sospechosos había cambiado parte de su vestimenta para intentar evitar ser reconocido. Toda la información fue transmitida de manera instantánea a los móviles policiales desplegados en la ciudad.

Finalmente, los efectivos interceptaron a los sospechosos cuando circulaban en bicicletas. La mujer se movilizaba en la bicicleta robada del comercio, mientras que el hombre intentó escapar al notar la presencia policial.

Ambos procuraron huir atravesando patios y sectores internos de distintas viviendas, aunque fueron cercados y detenidos pocos minutos después por el personal policial.

Durante el procedimiento se secuestró la bicicleta denunciada como robada, una réplica de arma de fuego que habría sido utilizada durante el asalto y otros elementos considerados de interés para la causa.

Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar su grado de participación en el hecho.