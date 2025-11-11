​Apareció el ganador del Quini 6 en El Bolsón y cobrará más de $2.300 millones 

El apostador rionegrino se presentó justo a tiempo para reclamar el premio récord del Quini 6, de más de $2.372 millones. El ticket había sido vendido en una agencia de El Bolsón.

Finalmente se presentó el ganador del Quini 6 que había obtenido una cifra millonaria de $2.372.600.000.

Durante varios días, Lotería Nacional buscaba al afortunado apostador, pero el tiempo pasaba y nadie se acercaba a reclamar el dinero en las agencias oficiales de El Bolsón.

El ganador había adquirido su boleto para el sorteo del 28 de octubre, correspondiente a la modalidad Tradicional, en la que se eligen combinaciones de números entre el 00 y el 45. Los números sorteados fueron 43, 42, 36, 39, 11 y 29.

El ticket ganador fue emitido en la agencia oficial N°64, ubicada en Sarmiento 2388, en pleno centro de El Bolsón.

Un premio histórico

De no haberse presentado antes del vencimiento del plazo, el derecho al cobro habría caducado automáticamente, y el premio —el más grande en la historia del Quini 6 en Río Negro— habría quedado sin reclamar.

El monto genera orgullo y expectativa en toda la comunidad de El Bolsón y en la red de agencias oficiales de la provincia.

Aunque la agencia donde se vendió el ticket no entrega directamente el dinero, actúa como intermediaria para que el premio sea depositado en la cuenta bancaria del ganador, una vez acreditada su identidad.

Ahora, en el pueblo patagónico ya comenzó la curiosidad por descubrir quién es el nuevo millonario que, con una jugada de seis números, cambió su vida para siempre.