​Anulan la condena al exintendente de Fernández Oro y ordenan un nuevo juicio por administración fraudulenta 

El Tribunal de Impugnación dejó sin efecto la sentencia contra Juan Oscar Reggioni por graves errores en el fallo. Detectaron inconsistencias y violación del principio de congruencia.

El Tribunal de Impugnación resolvió anular la condena contra el exintendente de Fernández Oro, Juan Oscar Reggioni, quien había sido declarado culpable por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La decisión dejó sin efecto tanto la sentencia como el juicio realizado y ordenó la realización de un nuevo debate oral y público, con un tribunal diferente.

Por qué se anuló la sentencia: errores y falta de congruencia

El punto central del fallo fue la detección de una grave inconsistencia: la condena se basó en hechos distintos a los que habían sido planteados en la acusación.

Mientras la fiscalía había delimitado la maniobra en torno a la construcción de 12 viviendas específicas, el tribunal de juicio utilizó otros parámetros, con diferentes beneficiarios y una reconstrucción de los hechos que no coincidía con la imputación original.

Según el tribunal revisor, esto vulnera el principio de congruencia, una garantía clave del debido proceso que establece que una persona solo puede ser juzgada por los hechos que conoció durante el proceso.

Contradicciones internas y falta de fundamentos

La resolución también marcó fuertes inconsistencias dentro de la sentencia original. Los jueces que dictaron el fallo presentaron contradicciones entre sí e incluso dentro de sus propios argumentos.

Por ejemplo, mientras uno de los magistrados reconocía que no estaba claro quiénes eran los beneficiarios reales del programa habitacional, otro utilizaba ese dato como si estuviera probado para sostener la condena.

Además, el tribunal remarcó que no se explicó de manera concreta cuál fue el perjuicio económico ni cómo se configuró el delito, lo que deja sin sustento la decisión judicial.

Sin pruebas de desvío de fondos ni lucro indebido

Otro punto clave fue que la propia sentencia descartó elementos centrales de la acusación, como el desvío de fondos públicos y el lucro indebido.

Pese a ello, se mantuvo la condena, una contradicción que, según el Tribunal de Impugnación, invalida el razonamiento jurídico aplicado.

Qué pasará ahora con la causa

Con la nulidad total del fallo, el expediente será reenviado para la realización de un nuevo juicio desde cero.

En esa instancia, la acusación deberá volver a debatirse dentro de los límites establecidos, con producción de pruebas y sin que la sentencia anterior tenga efectos.

Rechazo a agravar la imputación y confirmación de absoluciones

El tribunal también rechazó el intento de la fiscalía de agravar la situación de Reggioni incorporando el delito de peculado.

Asimismo, confirmó la absolución del resto de los imputados, entre ellos Carina Marín, al considerar que no existían elementos suficientes para sostener esas acusaciones.

Un caso que vuelve a foja cero

La causa, que había terminado en una condena en junio de 2025 con pena en suspenso e inhabilitación perpetua, vuelve ahora a su punto inicial.

El nuevo juicio será clave para determinar responsabilidades en un expediente que investiga presuntas irregularidades en la ejecución de un plan habitacional en Fernández Oro.