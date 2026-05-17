​Allanaron una vivienda y secuestraron drogas, armas y casi $900 mil 

Un allanamiento realizado en Choele Choel por una causa de narcotráfico terminó con el secuestro de marihuana, cocaína, armas de fuego, celulares y casi $900 mil en efectivo. Un hombre y una mujer quedaron imputados por presunta comercialización de estupefacientes.

Un importante operativo realizado este viernes en Choele Choel permitió secuestrar drogas, armas de fuego, dinero en efectivo y distintos elementos vinculados a una causa por presunta comercialización de estupefacientes. La investigación era llevada adelante por la Delegación Toxicomanías y Leyes Especiales Valle Medio con asiento en Lamarque.

El allanamiento se desarrolló entre el mediodía y las 16 horas en una vivienda ubicada sobre pasaje Río Chico y culminó con la imputación de un hombre y una mujer por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

La pesquisa se extendió durante aproximadamente tres meses y fue supervisada por la Fiscalía Federal de General Roca, a cargo del fiscal Francisco Iglesias. A partir de las pruebas reunidas, se solicitó la orden de allanamiento al Juzgado Federal de General Roca, encabezado por el juez Hugo Horacio Greca.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron 41 envoltorios con marihuana y otro paquete con flores de cannabis conocidos como “cogollos”. Además, encontraron 15 envoltorios con cocaína y un trozo compacto de la misma sustancia, según confirmaron los narcotests realizados en el lugar.

También fueron incautados una balanza de precisión, sustancia utilizada presuntamente para el estiramiento de drogas, teléfonos celulares, distintos elementos de interés para la causa y una suma cercana a los 900 mil pesos en efectivo.

En paralelo, la Policía secuestró tres armas: un revólver calibre 357 Magnum, una escopeta calibre 16 apta para disparo y un arma de aire comprimido modificada.

La investigación se inició tras una denuncia anónima realizada a la línea 0800-DROGAS, dependiente de la Secretaría de Narcocriminalidad.

Además de la causa federal por estupefacientes, el hombre imputado quedó involucrado en una investigación paralela por tenencia ilegal de armas de fuego, con intervención de la Justicia provincial.

Del procedimiento participaron efectivos de Toxicomanías de Lamarque junto al grupo especial C.O.E.R.