​Allanan circo en Fernández Oro y rescatan 10 perros maltratados 

Operativo conjunto rescata perros maltratados en el circo Dihany, instalado recientemente en la ciudad.

En Fernández Oro, un operativo conjunto entre la Policía y el Municipio permitió rescatar alrededor de 10 perros que se encontraban en condiciones críticas de maltrato y hacinamiento en uno de los carretones del circo Dihany, instalado hace pocos días en la ciudad.

La Dirección de Comercio y Bromatología intervino previamente para realizar la habilitación comercial del circo, verificando aspectos como seguridad, higiene, salidas de emergencia, seguro vigente para personal y público, e instalaciones adecuadas. Esta habilitación certifica que el circo está autorizado para funcionar, pero no contempla inspecciones en espacios privados o personales de empleados.

Ante denuncias recibidas por la Dirección Municipal de Bienestar Animal y con autorización de Fiscalía, se llevó adelante el allanamiento junto a la Policía, logrando el rescate de los animales en situación de maltrato.

La Municipalidad repudia cualquier forma de crueldad animal y recuerda que cada área cumple funciones específicas, por lo que la habilitación comercial no implica avalar situaciones fuera de su competencia.