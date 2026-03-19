​Allanamientos en Neuquén y Cipolletti por un robo: dos demorados e imputados 

El hecho ocurrió en pleno centro de Neuquén. Hubo allanamientos en la capital neuquina y en Cipolletti, con secuestro de elementos vinculados a la causa.

Neuquén.- La Dirección Delitos de Neuquén logró esclarecer un robo ocurrido el pasado 11 de marzo en calle 12 de Septiembre al 800.

El hecho se produjo cuando la víctima dejó su vehículo estacionado y, al regresar, Ð¾Ð±Ð½Ð°ÑÑÐ¶ó el faltante de una mochila con dinero en efectivo, un iPad, una notebook marca Apple, anteojos y otros elementos de valor, sin que el rodado presentara daños.

Investigación con cámaras y redes sociales

El caso fue abordado por personal del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales, junto a la División Robos y Hurtos.

Las tareas incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y redes sociales, lo que permitió identificar a los presuntos autores del hecho.

Allanamientos en Neuquén y Cipolletti

Con intervención de la fiscalía, se realizaron dos allanamientos:

Uno en el barrio Parque Industrial de Neuquén

Otro en Cipolletti

Los procedimientos arrojaron resultados positivos, con el secuestro de dispositivos electrónicos, anteojos, prendas de vestir y un vehículo que habría sido utilizado para cometer el robo.

Dos demorados e imputados

En el marco de los operativos, dos hombres de 40 y 36 años fueron demorados e imputados por su presunta participación en el hecho.

Sin embargo, ambos recuperaron la libertad posteriormente, conforme lo dispuesto por la fiscalía interviniente.

Avanza la causa judicial

La investigación continúa para determinar el grado de participación de los implicados y recuperar la totalidad de los elementos sustraídos.

El caso resalta la importancia del uso de tecnología y análisis digital en la resolución de delitos contra la propiedad.