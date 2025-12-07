​Allanamientos en Choele Choel: secuestran cocaína, marihuana y una mezcla que contenía heroína y LSD 

La Policía de Río Negro realizó dos operativos tras cuatro meses de investigación. Hubo secuestro de droga, dinero y celulares clave para la causa.

La Policía de Río Negro llevó adelante dos allanamientos simultáneos en Choele Choel que derivaron en el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y elementos utilizados para fraccionar estupefacientes. El procedimiento, encabezado por el grupo especial COER y coordinado por la Dirección de Toxicomanía y Leyes Especiales, fue el resultado de una investigación que se extendió durante cuatro meses y terminó con varias personas imputadas por infracción a la Ley 23.737.

En el primer domicilio, ubicado en la intersección de Jarilla y Vespa, los efectivos encontraron más de treinta gramos de cocaína, una balanza de precisión en funcionamiento y un plantín de cannabis sativa de treinta centímetros. También secuestraron alrededor de treinta gramos de cogollos de marihuana y más de 250 mil pesos en efectivo.

El hallazgo más relevante se produjo al abrir una bolsa plástica con una sustancia polvorienta de tono violeta. Tras los test orientativos, se confirmó la presencia de una mezcla que contenía heroína, LSD y cocaína, con un pesaje cercano a los tres gramos. Además, se incautaron teléfonos celulares que serán analizados para avanzar en la investigación.

En un sector lindante del mismo terreno, los uniformados hallaron otro envoltorio con 2,8 gramos de cocaína, reforzando la hipótesis de que el lugar funcionaba como un punto de acopio y distribución.

El segundo allanamiento, realizado en otra zona de la ciudad, no arrojó secuestros de interés, pero permitió cerrar líneas de investigación y fortalecer la labor preventiva.

La Fiscalía Federal dispuso el secuestro de todos los elementos y la imputación de los ocupantes de la vivienda. Desde la fuerza destacaron que el operativo refleja el compromiso en la lucha contra el narcotráfico en la región.