​Advierten que el riesgo por incendios en Río Negro será muy alto esta semana y piden extremar cuidados 

El Gobierno provincial informó que el Índice de Peligrosidad por Incendios Forestales será “muy alto” en Bariloche y “alto” en El Bolsón. Continúa la emergencia ígnea y rigen estrictas prohibiciones para el uso del fuego.

El Gobierno de Río Negro alertó que durante esta semana el riesgo de incendios forestales será muy alto en distintas zonas de la provincia, especialmente en San Carlos de Bariloche, y llamó a la población a extremar las medidas de prevención ante las condiciones climáticas adversas.

El informe fue elaborado por el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), en el marco del período de mayor peligrosidad durante la temporada estival. Allí se detallan las condiciones meteorológicas, el estado de los operativos y las normativas vigentes bajo la Emergencia Ígnea declarada en la región.

Según el parte oficial, en Bariloche el Índice de Peligrosidad se mantiene en nivel “muy alto”, debido a factores como la sequedad ambiental, las bajas temperaturas nocturnas y la presencia de vientos con ráfagas intensas. En tanto, en El Bolsón el nivel fue catalogado como “alto”, aunque sin focos activos registrados hasta el momento.

En relación con el incendio ocurrido en la ladera del cerro Runge, las autoridades informaron que el foco permanece controlado y en fase de extinción, con brigadistas abocados a tareas de vigilancia, enfriamiento y monitoreo para evitar reactivaciones. Por este hecho, un operario fue imputado como presunto responsable por el uso negligente de una amoladora, y debió ser evacuado preventivamente el Sanatorio San Carlos, ubicado sobre la avenida Bustillo.

Las previsiones meteorológicas para Bariloche indican para este lunes una temperatura máxima de 15 °C, cielo mayormente cubierto y vientos del oeste de hasta 29 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 53 km/h, condiciones que incrementan el riesgo de propagación del fuego.

En El Bolsón, se anticipa una jornada inestable, con 12 °C de máxima, vientos moderados y ráfagas de hasta 18 km/h. Si bien no se reportaron intervenciones recientes, las autoridades mantienen el estado de alerta.

Desde el Gobierno provincial reiteraron que está prohibido encender fuego en bosques, montañas, senderos, riberas de ríos, lagos y espacios naturales no habilitados, así como la quema de residuos sólidos, forestales o agrícolas. El incumplimiento puede derivar en multas severas, que van desde los 100 hasta los 100.000 litros de gasoil, además de acciones penales y patrimoniales.

Ante la presencia de humo o columnas sospechosas, se solicita dar aviso inmediato al 103.

A nivel nacional, la Administración de Parques Nacionales dispuso la prohibición total del uso recreativo del fuego hasta el 30 de abril de 2026 en los parques Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces, como parte de una estrategia conjunta de prevención.

Para la temporada 2025–2026, la Patagonia Norte cuenta con más de 160 brigadistas, equipados con tecnología de avanzada, drones, cámaras térmicas y sistemas de geolocalización, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante emergencias.