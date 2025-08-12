​Accidente camino al cerro Catedral por un desmayo del chofer 

Un micro de la empresa Mi Bus que trasladaba a 16 personas volcó este martes en la ruta de acceso al cerro Catedral.

Un micro de la empresa Mi Bus que trasladaba a 16 personas volcó este martes en la ruta de acceso al cerro Catedral, en San Carlos de Bariloche, luego de que el chofer sufriera un desmayo. Varios pasajeros fueron asistidos y trasladados al Hospital Zonal.

El siniestro ocurrió cerca de las 13:20, a metros de la rotonda de la Virgen de las Nieves. Según medios locales, el conductor perdió el control del vehículo tras una baja de presión, lo que provocó que el colectivo se desabarrancara y quedara recostado a un costado de la ruta.

En el lugar trabajaron bomberos, personal policial, ambulancias y directivos de la empresa para atender a los heridos y evaluar daños.

La Policía de Río Negro cortó momentáneamente el tránsito para permitir el trabajo de los equipos de emergencia, aunque el acceso al cerro Catedral permaneció habilitado para otros vehículos.

El chofer, que recuperó la conciencia tras el episodio, no sufrió lesiones de gravedad.