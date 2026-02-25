​Absuelven al exintendente Juan Oscar Reggioni y a un empresario en la causa Techo Digno 

El tribunal absolvió por unanimidad al exintendente Juan Oscar Reggioni y al empresario Néstor Raúl Sarasola en la causa Techo Digno de Fernández Oro, al concluir que no se probó administración fraudulenta ni peculado, ni un perjuicio concreto para el Estado.

Fernández Oro.- El tribunal que llevó adelante el juicio por la causa Techo Digno en Fernández Oro resolvió absolver de manera unánime al exintendente Juan Oscar Reggioni y al empresario de la construcción Néstor Raúl Sarasola, al considerar que no se acreditaron con el grado de certeza requerido los delitos imputados por el Ministerio Público Fiscal.

La acusación sostenía que existió una administración fraudulenta en perjuicio del Estado y un presunto delito de peculado en el marco de la ejecución del plan habitacional Techo Digno. Sin embargo, el fallo concluyó que no hubo perjuicio concreto a la administración pública ni un beneficio indebido para la empresa involucrada.

Durante el análisis del caso, los jueces señalaron serias inconsistencias en la imputación, especialmente en la metodología utilizada por la Fiscalía para calcular los avances de obra y su correlato económico. El tribunal remarcó que el avance físico de una construcción no siempre se traduce de manera lineal en términos financieros hasta la finalización del proyecto, y que esas explicaciones técnicas no fueron desvirtuadas por la parte acusadora.

Además, se descartó la existencia de un ardid o acuerdo previo entre Reggioni y Sarasola para defraudar al Estado, elemento central para configurar la figura penal elegida. Según el tribunal, la prueba producida no permitió sostener la hipótesis de una maniobra deliberada destinada a perjudicar a la administración pública.

En relación al delito de peculado, el fallo fue contundente al diferenciar los conceptos de “sustraer” y “desviar” fondos. Los magistrados señalaron que la propia acusación describió reasignaciones de partidas a otros fines públicos, lo cual —según se evaluó— se encontraba contemplado dentro de las facultades administrativas del municipio, amparadas por la autonomía municipal y por ordenanzas locales vigentes.

Con estos fundamentos, el tribunal concluyó que la acusación no logró ser probada y dispuso la absolución total de ambos imputados.

La causa Techo Digno forma parte de una investigación más amplia que la Fiscalía impulsa en distintos puntos de la provincia, vinculada a la ejecución de planes habitacionales financiados con fondos nacionales.