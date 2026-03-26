​Abrió la puerta de su camioneta y provocó la caída de una ciclista: fue condenado 

La víctima sufrió una fractura en la muñeca y no pudo trabajar. La Justicia ordenó indemnizarla por daños físicos y morales, aunque rechazó otros reclamos.

Un conductor fue condenado en General Roca tras provocar un accidente al abrir la puerta de su camioneta sin precaución, lo que ocasionó la caída y lesiones a una ciclista.

El hecho ocurrió sobre calle Damas Patricias, cuando la mujer circulaba en bicicleta y fue impactada por la puerta de una Fiat Strada estacionada. Como consecuencia, sufrió una fractura en la muñeca derecha y múltiples golpes.

Lesiones y consecuencias laborales

El accidente tuvo un fuerte impacto en la vida de la víctima, quien trabajaba como podóloga. La lesión no solo le generó limitaciones físicas, sino que también afectó su actividad laboral y sus proyectos personales.

Ante esta situación, inició una demanda por daños y perjuicios en el fuero civil.

Qué resolvió la Justicia

La jueza hizo lugar parcialmente al reclamo y condenó tanto al conductor como a la aseguradora a pagar una indemnización por:

Gastos médicos

Incapacidad física

Daño moral

Sin embargo, rechazó otros pedidos como el lucro cesante (pérdida de ingresos) y los daños materiales de la bicicleta, al considerar que no fueron debidamente acreditados.

El conductor no se presentó

Durante el proceso judicial, el conductor no compareció y fue declarado en rebeldía. Por su parte, la aseguradora reconoció la existencia de la póliza, pero intentó desligarse de responsabilidad, atribuyendo el hecho a la conducta de la ciclista.

La clave del fallo

Al analizar el caso, la magistrada determinó que el accidente se produjo por la apertura imprudente de la puerta del vehículo, en violación a las normas de tránsito.

En ese sentido, aplicó el principio del riesgo creado, que establece la responsabilidad objetiva del conductor.

El fallo remarcó que toda maniobra debe realizarse con precaución y sin generar riesgos a terceros, incluyendo la obligación específica de verificar antes de abrir la puerta de un vehículo estacionado.

Un antecedente sobre seguridad vial

La sentencia vuelve a poner el foco en una conducta frecuente pero peligrosa en la vía pública, y refuerza la responsabilidad de los conductores para evitar este tipo de siniestros.

El caso marca además la importancia de respetar las normas de tránsito para proteger a los usuarios más vulnerables, como ciclistas y peatones.