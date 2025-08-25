​Abrieron las inscripciones para los cursos UPAMI-UNRN en Roca y Cipolletti 

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) abrió las inscripciones para los cursos UPAMI destinados a afiliados al INSSJP, que se dictarán de manera virtual y presencial en General Roca y Cipolletti durante el segundo cuatrimestre de 2025. Las propuestas incluyen idiomas, arte, computación y talleres para el bienestar del adulto mayor.

Ya están abiertas las inscripciones para los cursos UPAMI que se dictarán en la Sede Alto Valle – Valle Medio de la UNRN durante el segundo cuatrimestre de 2025. Estas capacitaciones están destinadas a afiliados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y combinan modalidades virtual y presencial.

Objetivos del programa UPAMI

El programa UPAMI busca promover el crecimiento personal, mejorar la calidad de vida y garantizar la igualdad de oportunidades para los adultos mayores. Sus cursos permiten adquirir habilidades para afrontar nuevas demandas, valorando los saberes personales y fomentando la participación social. Los lineamientos se enmarcan en el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento y los principios de las Naciones Unidas: Participación, Independencia y Autorrealización.

Modalidad y fechas de los cursos

Los cursos se dictarán de manera virtual y presencial en Cipolletti y General Roca. Algunos talleres comenzarán en septiembre y otros en octubre. Una vez realizada la inscripción, los responsables se comunicarán con los participantes para brindar detalles.

Talleres virtuales destacados

Entre los cursos virtuales disponibles se encuentran:

Francés Nivel 1 y 2 : Idioma y formación sociocultural, a cargo de Romina Ferrero .

: Idioma y formación sociocultural, a cargo de . Arte terapia : Expresión afectiva a través de disciplinas artísticas, a cargo de Romina Ferrero .

: Expresión afectiva a través de disciplinas artísticas, a cargo de . Computación básica e intermedia : Uso de computadoras y software esencial, a cargo de Laila Quesada .

: Uso de computadoras y software esencial, a cargo de . Alimentarse bien, vivir mejor y Aprender a vender: Talleres de nutrición y técnicas comerciales para adultos mayores, a cargo de Mariana Piergentili y Mauricio Salvo.

Talleres presenciales en Cipolletti y Roca

En Cipolletti, los cursos incluyen Huerta agroecológica en casa, La vida en movimiento y Introducción a la informática y las TICs, a cargo de Lucia Jacob, Claudia Bongiovanni y Amancay López, respectivamente.

En General Roca, se dictarán talleres como Taller de radio y televisión, Qué es la inteligencia artificial, Introducción a la fotografía digital, Click a click: Tu celular paso a paso, Memoria como obra viva y Patrimonio natural del Alto Valle, bajo la coordinación de Cristian Rojo Chavarria, Santiago González, Belén María Fabi, Stefany Barrera y Claudia Zaffarana.

Inscripciones y contacto

Los interesados pueden inscribirse en línea o comunicarse por correo a [email protected] o por WhatsApp al 2984887266 (de 9 a 17 horas). También se puede acudir a la sede de PAMI más cercana.

Los cursos UPAMI representan una oportunidad única para la formación y recreación de los adultos mayores, fomentando su participación activa, aprendizaje continuo y bienestar integral.