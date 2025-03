​A punta de pistola, le robaron la bici en Cipolletti en horas del mediodía 

Una vecina de Cipolletti, vivió una experiencia aterradora cuando fue atacada por dos adolescentes mientras circulaba en bicicleta por la ciclovía de la calle Illia, en la zona del distrito.

Carina Guerechet, vecina de Cipolletti, fue víctima de un violento asalto este jueves cuando circulaba en bicicleta por la ciclovía de calle Illia, al salir de su barrio, El Distrito. En un testimonio difundido a través de redes sociales, la mujer relató el dramático momento que vivió al ser abordada por dos adolescentes armados.

“Me atacaron dos pibes con pistola y, como no les daba la bici, me pegaron en la cabeza. Salieron por la chacra que está pegada a la toma 2 de febrero. Ya los tenemos identificados, pero la impotencia de vivir así es terrible”, expresó Guerechet.

Según su relato, los agresores serían alumnos del CET 22. “Viven solos a cuatro cuadras del segundo puente de cemento que está en la Perón. Creo que en 10 de febrero. Anoche fueron los mismos que apedrearon a un taxista”, denunció.

La mujer manifestó su indignación ante la reiteración de hechos de inseguridad en la zona y la falta de respuesta de las autoridades. “Nunca sacaba la bici por miedo a que me la robaran, y esta era la cuarta vez en casi dos años que la usaba. No pensé que en plena hora pico, a las 12:30 del mediodía, me iban a sorprender estos pendejos que ni saben escribir su nombre”, lamentó.

Además, alertó a la comunidad educativa y llamó a los padres a exigir respuestas a los directivos del establecimiento, ya que teme que los jóvenes lleven armas a la escuela. “Este tipo de gente, si hoy no se hace nada, puede terminar provocando una tragedia, como ya ha pasado en Buenos Aires”, advirtió.

Finalmente, aseguró que hará todo lo posible por recuperar su bicicleta y pidió a la comunidad que difunda su caso para alertar a los vecinos. “Tenemos que cuidarnos entre nosotros, porque la ley no está de nuestro lado cuando los delincuentes son menores”, concluyó.